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Зеленский прибыл в Польшу – RMF

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 09:18
Зеленский прибыл в Польшу – RMF - Фото
Владимир Зеленский с рабочим визитом в Великобританию (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский уже находится в Польше. Об этом сообщает RMF FM.

Как отмечается, в 11:00 (12:00 по Киеву) президент Польши Анджей Дуда официально встретит Зеленского в Президентском дворце, и начнется марафон политических переговоров: между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.

Анонсированные темы переговоров: военная помощь Украине, обсуждение стратегии, а также послевоенное восстановление и путь Украины в Евросоюз и НАТО.

Читайте также: Официальный визит Зеленского в Польшу. У Дуды раскрыли план поездки, встреч и переговоров

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский польша анджей дуда
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