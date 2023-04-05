Президент Владимир Зеленский уже находится в Польше. Об этом сообщает RMF FM.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, в 11:00 (12:00 по Киеву) президент Польши Анджей Дуда официально встретит Зеленского в Президентском дворце, и начнется марафон политических переговоров: между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.

Анонсированные темы переговоров: военная помощь Украине, обсуждение стратегии, а также послевоенное восстановление и путь Украины в Евросоюз и НАТО.

Зеленский приезжал в Польшу 10 февраля 2023 года, после посещения Лондона, Парижа и Брюсселя.

Читайте также: Официальный визит Зеленского в Польшу. У Дуды раскрыли план поездки, встреч и переговоров

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.