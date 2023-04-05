Зеленский прибыл в Польшу – RMF
05.04.2023, 09:18
Владимир Зеленский с рабочим визитом в Великобританию (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский уже находится в Польше. Об этом сообщает RMF FM.
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Как отмечается, в 11:00 (12:00 по Киеву) президент Польши Анджей Дуда официально встретит Зеленского в Президентском дворце, и начнется марафон политических переговоров: между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.
Анонсированные темы переговоров: военная помощь Украине, обсуждение стратегии, а также послевоенное восстановление и путь Украины в Евросоюз и НАТО.
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