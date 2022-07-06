Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 июля

1. МИНОБОРОНЫ: РОССИЯ ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО СЦЕНАРИЕВ ВОЙНЫ, МОЖНО ГОВОРИТЬ О ДВУХ ПРОГНОЗАХ. Российское руководство рассматривает несколько сценариев развития войны против Украины, однако ориентируется на ситуацию на фронте, сообщила замминистра обороны Анна Маляр (подробнее).

2. АРМИЯ РОССИИ АТАКОВАЛА НА СЛАВЯНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ, НО ВСУ ОТРАЗИЛИ ШТУРМ У ДОЛИНЫ: КАРТЫ. Силы обороны Украины отразили штурм армии России на направлении от Изюма на Славянск и отбросили оккупантов в районе села Долина на трассе М03, сообщил Генштаб (подробнее).

3. У ВЕНГРИИ НОВОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКАЗА ОТ ПОМОЩИ ОРУЖИЕМ: РОССИЯ МОЖЕТ УДАРИТЬ ПО ЗАКАРПАТЬЮ. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что официальный Будапешт переживает за безопасность закарпатских венгров, поэтому категорически против оказывать Украине военную помощь (подробнее).

4. РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫЕЗД ОТ ВОЕНКОМАТА. ОМБУДСМЕН РАСКРИТИКОВАЛ НОРМУ ДЛЯ ВОЕННООБЯЗАННЫХ. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что норма не предусматривает четкой регламентации относительно границ регионов, а также цели такого выезда. Указ также не предусматривает экстренные ситуации для выезда — смерть, болезнь родных, срочные командировки (подробнее).

5. САНКЦИИ В ДЕЙСТВИИ. В РОССИИ ОСТАНОВИЛСЯ КРУПНЕЙШИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СВИНЦА. Завод Фрегат по производству вторичного свинца в Московской области приостановил работу. Причиной остановки стало отсутствие лицензии на экспорт свинца (подробнее).

6. "ПРЕОДОЛЕВАТЬ РАЗДЕЛЕНИЕ". В КИЕВЕ ПРОШЛА ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ДУХОВЕНСТВА ПЦУ И УПЦ МП. Духовенство Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата провели встречу. Министр культуры Александр Ткаченко называет ее "исторической" и говорит, что "лед тронулся" (подробнее).

7. ЗАЛУЖНЫЙ: ПОРЯДОК О РАЗРЕШЕНИЯХ ОТ ВОЕНКОМАТОВ ОТМЕНЕН. БУДЕТ ОБНОВЛЕННЫЙ ДОКУМЕНТ. Отменен порядок, по которому военнообязанные, резервисты и призывники должны были получать разрешения от военкоматов для выезда из областей проживания. После доработки и изменений в законодательной базе будет обновленный документ, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный (подробнее).

8. ПРИВАТБАНК НЕ ПОТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ ВСУ, ВОЛОНТЕРСТВО. При обороте на карте 500 000 гривень в месяц, ПриватБанк не потребует подтверждения доходов, направленных на поддержку ВСУ, волонтерство или благотворительность. Также не нужно подтверждать полученную заработную плату или бонусы (подробнее).

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Оксана Житнюк

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