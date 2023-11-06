Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 ноября

1. Последствия ракетно-дроновой атаки России на Одессу: поврежден музей, ранены люди — видео. В результате массированной ракетно-дроновой российской атаки на Одессу осколочные ранения получили пять человек, также повреждено здание местного национального художественного музея в центре города. Об этом сообщили местные власти (подробнее).

2. Кулеба: Мы не можем зависеть только от поддержки США, наращиваем собственное производство оружия. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому Welt заявил, что Украина наращивает собственное производство всех видов вооружений и милитаризует экономику, чтобы как можно меньше зависеть от поддержки западных союзников, в том числе американских (подробнее).

3. Рекрутинг вместо призывной службы. В Раде объяснили нововведение Минобороны для мирного времени. Народный депутат и заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев заявил, что система рекрутинга вместо призывной службы будет в мирное время. Он отметил, что одной из целей такого перехода является внедрение стандартов НАТО (подробнее).

4. Укроборонпром запустил в серию аналог "шахедов" и освоил производство FPV-дронов. Государственная компания "Украинская оборонная промышленность" запустила в серию аналог иранско-российского дрона-камикадзе Shahed и освоила лицензионное производство FPV-дронов, рассказал гендиректор компании Герман Сметанин (подробнее).

5. В 128-й бригаде подтвердили гибель 19 бойцов на построении из-за удара россиян под Ореховым. В 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде подтвердили гибель 19 военнослужащих во время удара россиян по построению в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе соединения (подробнее).

6. Польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной: требования. На польско-украинской границе днем 6 ноября началась анонсированная забастовка польских перевозчиков, требующих отмены транспортного безвиза для Украины. Государственная пограничная служба Украины сообщила об усложнении движения грузовиков на трех крупнейших пунктах пропуска (подробнее).

7. Нардеп Дубинский получил круглосуточный домашний арест. Печерский районный суд Киева избрал народному депутату Украины Александру Дубинскому меру пресечения по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин. Политику присудили круглосуточный домашний арест (подробнее).

8. Kyiv Post: В Судане идет зачистка вагнеровцев, вероятно, украинскими спецназовцами – видео. Издание Kyiv Post публикует два новых видео, на которых, как утверждается, украинские спецназовцы охотятся на боевиков террористической группы Вагнера в Судане. Представитель ГУР Андрей Юсов ответил LIGA.net, что ведомство не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию (подробнее).

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