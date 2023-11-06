Вісім головних новин України та світу на 19:00 6 листопада

1. Наслідки ракетно-дронової атаки Росії на Одесу: пошкоджено музей, поранено людей — відео. Внаслідок масованої ракетно-дронової російської атаки на Одесу осколкові поранення отримали п'ятеро людей, також пошкоджено будівлю місцевого національного художнього музею в центрі міста. Про це повідомила місцева влада (детальніше).

2. Кулеба: Ми не можемо залежати тільки від підтримки США, нарощуємо власне виробництво зброї. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому Welt заявив, що Україна нарощує власне виробництво всіх видів озброєнь та мілітаризує економіку, аби якомога менше залежати від підтримки західних союзників, зокрема американських (детальніше).

3. Рекрутинг замість призовної служби. У Раді пояснили нововведення Міноборони для мирного часу. Народний депутат і заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв заявив, що система рекрутингу замість призовної служби буде в мирний час. Він зазначив, що однією з цілей такого переходу є впровадження стандартів НАТО (детальніше).

4. Укроборонпром запустив у серію аналог "шахедів" і освоїв виробництво FPV-дронів. Державна компанія "Українська оборонна промисловість" запустила в серію аналог ірансько-російського дрона-камікадзе Shahed і освоїла ліцензійне виробництво FPV-дронів, розказав гендиректор компанії Герман Сметанін (детальніше).

5. У 128-й бригаді підтвердили загибель 19 бійців на шикуванні через удар росіян під Оріховим. У 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді підтвердили загибель 19 військовослужбовців під час удару росіян по шикуванню в Запорізькій області. Про це повідомили у пресслужбі з'єднання (детальніше).

6. Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною: вимоги. На польсько-українському кордоні вдень 6 листопада розпочався анонсований страйк польських перевізників, які вимагають скасувати транспортний безвіз для України. Державна прикордонна служба України повідомила про ускладнення руху вантажівок на трьох найбільших пунктах пропуску (детальніше).

7. Нардеп Дубінський отримав цілодобовий домашній арешт. Печерський районний суд Києва обрав народному депутату України Олександру Дубінському запобіжний захід у справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків. Політику присудили цілодобовий домашній арешт (детальніше).

8. Kyiv Post: У Судані йде зачистка вагнерівців, ймовірно, українськими спецпризначенцями – відео. Видання Kyiv Post публікує два нових відео, на яких, як стверджується, українські спецпризначенці полюють на бойовиків терористичної групи Вагнера в Судані. Представник ГУР Андрій Юсов відповів LIGA.net, що відомство не може ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію (детальніше).

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