Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 8 декабря

РФ запустила по Украине 19 ракет Х-101, в Киеве закрывают шесть станций метро, МОК допустил "нейтральных" спортсменов из РФ и Беларуси к Олимпиаде

Президент МОК Томас Бах (Фото: ЕРА)

1. Россия нанесла шесть ракетных ударов по Харькову. Била С-300, есть разрушения. Российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Харькову в ночь на 8 декабря. Прилеты зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах (подробнее).

2. РФ ударила ракетами по Павлограду. Есть погибший и раненые, прилет по промышленности. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району утром 8 декабря. В результате обстрела есть один погибший (подробнее).

3. ВСУ: Семь Ту-95МС запустили по Украине 19 ракет Х-101. Пять прилетов по инфраструктуре. Российские оккупанты запустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 рано утром 8 декабря. Противовоздушная оборона сбила 14 ракет (подробнее).

4. В Киеве на полгода закрывают шесть станций метро: требуется срочный ремонт тоннеля. В Киеве с 8 декабря на срочный ремонт закрыли тоннель метро между "Демиевской" и "Теремками". Шесть станций метро на этом участке в ближайшие полгода будут работать только как укрытия (подробнее).

5. Мобилизация – в Украине раздают повестки в спортзалах. ТЦК: Все законно, привилегий нет. В Украине распространяются видео, на которых в разных регионах работники военкоматов приходят в спортзалы для выдачи повесток. В Закарпатском территориальном центре комплектования заявили, что все происходит в рамках закона (подробнее).

6. Рада увеличила численность детективов НАБУ. Это требование для вступления в Евросоюз. Сейчас штатная численность сотрудников НАБУ составляет 700 человек. Законопроектом предусматривается поэтапное проведение конкурсов на замещение дополнительных вакантных должностей (подробнее).

7. Германия передала Украине новую партию военной помощи – список. Министерство обороны Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине, в который, в частности, вошли дополнительные боеприпасы 155-мм калибра, разведывательные беспилотники и другое вооружение (подробнее).

8. Россияне и беларусы будут выступать на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом – МОК. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешил российским и беларуским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже, но только под нейтральным флагом (подробнее).

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