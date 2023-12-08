Вісім головних новин України та світу на 19:00 8 грудня

Росія запустила по Україні 19 ракет Х-101, у Києві закривають шість станцій метро, МОК допустив "нейтральних" спортсменів з РФ і Білорусі до Олімпіади

Президент МОК Томас Бах (Фото: ЕРА)

1. Росія завдала шість ракетних ударів по Харкову. Била С-300, є руйнування. Російські окупанти завдали шість ракетних ударів по Харкову в ніч проти 8 грудня. Прильоти зафіксовано у Шевченківському та Холодногірському районах (детальніше).

2. РФ вдарила ракетами по Павлограду. Є загиблий та поранені, приліт по промисловості. Російські окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району вранці 8 грудня. Внаслідок обстрілу є один загиблий (детальніше).

3. ЗСУ: Сім Ту-95МС запустили по Україні 19 ракет Х-101. П'ять прильотів по інфраструктурі. Російські окупанти запустили по Україні 19 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 рано-вранці 8 грудня. Протиповітряна оборона збила 14 ракет (детальніше).

4. У Києві на пів року закривають шість станцій метро: потрібен терміновий ремонт тунелю. У Києві з 8 грудня на терміновий ремонт закрили тунель метро між "Деміївською" і "Теремками". Шість станцій метро на цій ділянці найближчі пів року працюватимуть тільки як укриття (детальніше).

5. Мобілізація — в Україні роздають повістки у спортзалах. ТЦК: Все законно, привілеїв немає. В Україні поширюються відео, на яких у різних регіонах працівники військкоматів приходять до спортзалів для видачі повісток. У Закарпатському територіальному центрі комплектування заявили, що все відбувається у рамках закону (детальніше).

6. Рада збільшила чисельність детективів НАБУ. Це вимога для вступу до Євросоюзу. Наразі штатна чисельність працівників НАБУ становить 700 осіб. Законопроєктом передбачається поетапне проведення конкурсів на заміщення додаткових вакантних посад (детальніше).

7. Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги – список. Міністерство оборони Німеччини оголосило про новий пакет військової допомоги Україні, в який, зокрема, увійшли додаткові боєприпаси 155-мм калібру, розвідувальні безпілотники та інше озброєння (детальніше).

8. Росіяни й білоруси виступатимуть на Олімпіаді-2024 під нейтральним прапором — МОК. Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволив російським і білоруським спортсменам змагатися на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі, але лише під нейтральним прапором (детальніше).

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