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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 8 ноября

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 8 ноября - Фото

1. СЕГОДНЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ ПРИКАЗ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ: СПИСОК ПРОФЕССИЙ. Сегодня, 8 ноября 2021 года, вступает в силу приказ Министерства здравоохранения об отстранении от работы чиновников и учителей, не прошедших вакцинацию от COVID-19 (подробнее).

2. УКРАИНА ПРИВЛЕКЛА РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ С НАЧАЛА ГОДА – ШМЫГАЛЬ. Украина привлекла $4,8 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за три квартала 2021 года (подробнее).

3. КОРНИЕНКО СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ ЛИДЕРА СЛУГИ НАРОДА И СОСРЕДОТОЧИТСЯ НА РАБОТЕ В РАДЕ. Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко заявил о сложении полномочий, чтобы сосредоточиться на работе в Верховной раде (подробнее).

4. "ДЕЛО ТЕДИСА". АМКУ ПРОИГРАЛ СУДЫ И ВЕРНУЛ 2,6 МЛРД ГРН ТАБАЧНЫМ ГИГАНТАМ. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выдал представление на возврат уплаченных штрафов четырем крупнейшим производителям сигарет в "деле Тедиса". Общая сумма возвращенных средств – 2,644 млрд грн (подробнее).

5. ГЛАВА МИНЦИФРЫ РАССКАЗАЛ, КОГДА COVID-СЕРТИФИКАТЫ О ВЫЗДОРОВЛЕНИИ ПОЯВЯТСЯ В "ДИЯ". COVID-сертификаты о выздоровлении и проведенном ПЦР-тесте появятся в "Дия" уже на этой неделе (подробнее).

6. ЗАПАД ПРИЗВАЛ РАДУ НЕОТЛОЖНО ПРИНЯТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕФОРМЕ СБУ. Послы стран Большой семерки, а также представители Евросоюза и НАТО призвали Раду "неотложно" принять закон о реформе Службы безопасности Украины. Это будет "важным шагом для приближения членства Украины в ЕС и НАТО", отметили они (подробнее).

7. УЖЕ 18 БАНКОВ АВТОМАТИЧЕСКИ МОГУТ БЛОКИРОВАТЬ СЧЕТА ГРАЖДАН ПО ТРЕБОВАНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. Еще три учреждения пополнили список банков Украины, которые приступили к автоматической блокировке счетов граждан из-за долгов по требованию государственных и частных исполнителей (подробнее).

8. КИБЕРПОЛИЦИЯ ОБЪЯСНИЛА, ЧЕМ ГРОЗИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕЙКОВОЙ "ДИЯ". В киберполиции заявили, что будут искать людей, загрузивших фейковое приложение. Мы выяснили, что им грозит за использование ненастоящей "Дия" (подробнее).

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Вадим Ребрина
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