Восемь главных новостей Украины и мира на 19:30 00 мая

1. БОЛЕЕ 300 ФИНКОМПАНИЙ ОТКАЗАЛИСЬ РАСКРЫВАТЬ СВОИХ СОБСТВЕННИКОВ ПО ТРЕБОВАНИЮ НБУ. Документы о структуре собственности не подали в установленный срок 20% компаний, предоставляющих финансовые услуги в Украине (подробнее).

2. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. БЛИНКЕН ПРИЗВАЛ МЕРКЕЛЬ УМЕНЬШИТЬ РИСКИ ДЛЯ УКРАИНЫ. США призвали Германию принять меры для снижения рисков, которые несет для Украины российский газопровод Северный поток-2 (подробнее).

3. ПУТИН НА САММИТЕ ЕС. ПРЕМЬЕР НИДЕРЛАНДОВ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЕХАТЬ НА ТАКОЙ ФОРУМ. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не будет принимать участие в саммите ЕС с президентом России Владимиром Путиным, если такой произойдет (пройдет).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ, АХМЕТОВ И ЕРМАК ВОЗГЛАВИЛИ РЕЙТИНГ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ УКРАИНЫ. Журнал НВ с помощью экспертов составил Топ-100 самых влиятельных людей Украины. Первые две позиции в нем, как и в прошлом году занимают президент Владимир Зеленский и миллиардер Ринат Ахметов (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОДЛИЛ И ВВЕЛ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ И ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня о продлении и введении по предложению Национального банка Украины новых санкций к 55 российским банкам, в том числе тем, которые работают на оккупированной территории Донбасса, и платежным системам (подробнее).

6. РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО ВЫШЕ 30%, У ПОРОШЕНКО ПОЧТИ ВДВОЕ НИЖЕ – ОПРОС ЦЕНТРА РАЗУМКОВА. Президент Владимир Зеленский лидирует в электоральном рейтинге (32,4%), у его ближайшего конкурента главы Евросолидарности Петра Порошенко рейтинг почти в два раза ниже (17,2%) (подробнее).

7. В ИЮНЕ В РАДУ ПРОШЛИ БЫ ПЯТЬ ПАРТИЙ — ОПРОС ЦЕНТРА РАЗУМКОВА. Партии Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ, Батькивщина и Сила и честь преодолевают пятипроцентный проходной барьер на выборах в парламент, если бы голосование проводилось в ближайшее время (подробнее).

8. MICROSOFT ПРЕДСТАВИЛА WINDOWS 11. Компания показала новое меню "Пуск" и панель задач, которая располагается по центру экрана. (подробнее).

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Вадим Ребрина

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