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Восемь главных новостей Украины и мира на 20:00 11 сентября

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2022, 20:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 20:00 11 сентября - Фото
Трофейная техника оккупантов со скорректированной ВСУ надписью (фото - Генштаб)

1. Россия ударила ракетой по центру Днепра. Есть раненый – фото. Ракетный удар по Днепру пришелся прямо по жилому кварталу. Ранен 72-летний мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии (подробнее).

2. Генштаб впервые подтвердил, что ВСУ зашли в Купянск. Идет освобождение окрестностей. Подразделения ВСУ зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области (подробнее).

3. Николаев попал под мощный обстрел, девять человек ранены – мэр. Россияне обстреляли спальный район в Николаеве, известно о разрушении жилого и многоквартирного домов (подробнее).

4. Украина полностью остановила Запорожскую АЭС. Последний из работавших энергоблоков отключили от сети в 03:41 ночи после того, как удалось отремонтировать одну из линий электропередачи, которая соединяет ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины (подробнее).

5. Россияне обстреляли ракетами Донецкую область: в Покровске шестеро погибших. Российские оккупанты ночью обстреляли ракетами города в Донецкой области. В Краматорске под удар попала промышленная зона, а в Покровске – жилые дома (подробнее).

6. Зеленский объявил об освобождении поселка Чкаловское в Харьковской области. Благодаря 14 отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области (подробнее).

7. Контрнаступление ВСУ повернуло на север Харьковской области. До границы 50 км – Залужный. На Харьковском направлении ВСУ начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу остается 50 км (подробнее).

8. Россияне лихорадочно бегут с награбленным из Сватово, Борщевой и Артемовки – Генштаб. Российские оккупанты в результате контрнаступательных действий ВСУ бегут из ряда населенных пунктов Харьковской и Луганской областей (подробнее).

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