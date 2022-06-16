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Восемь главных новостей Украины и мира на 20:00 16 июня

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 20:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 20:00 16 июня - Фото
Главное за день

1. ДЖОНСОН – ЗЕЛЕНСКОМУ: БРИТАНИЯ ПОДДЕРЖИТ УКРАИНУ ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Владимиром Зеленским заверил: Лондон будет поддерживать Украину до ее окончательной победы (подробнее).

2. УКРАИНА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТЕРЯЕТ ДО 1000 ВОЕННЫХ ПОГИБШИМИ И РАНЕНЫМИ – АРАХАМИЯ. В последние две недели ежедневные потери Украины на Донбассе значительно выросли – погибают или получают ранения до 1000 военных (подробнее).

3. ВО ФРАНЦИИ ПОДДЕРЖАЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УКРАИНЕ КАНДИДАТА НА ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС. Министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Клеман Бон поддержал предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза (подробнее).

4. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА ЗА ПОДДЕРЖКУ ВОЙНЫ. Великобритания ввела новые санкции против России. В санкционный список попали предстоятель Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), который поддерживает полномасштабную войну России против Украины, а также уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова (подробнее).

5. ГЛАВА ОБОРОННОГО КОМИТЕТА БУНДЕСТАГА: ВОЙНУ МОЖНО РЕШИТЬ ЛИШЬ СИЛОВЫМ ПУТЕМ – ОРУЖИЕМ НАТО. Глава парламентского комитета ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила на фоне поездки канцлера Олафа Шольца в Киев, что развязанную Россией полномасштабную войну против Украины можно решить только военным путем, и призвала власти Италии и Франции к дополнительным поставкам вооружений Украине (подробнее).

6. ШОЛЬЦ, МАКРОН И ДРУГИЕ В КИЕВЕ. О ЧЕМ ШЛА РЕЧЬ ЗА СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ: КОММЮНИКЕ ЗЕЛЕНСКОГО. На встрече в Мариинском дворце лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии с президентом Украины согласованы шаги по усилению ее обороноспособности (подробнее).

7. ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ И РУМЫНИЯ – ЗА НЕМЕДЛЕННЫЙ СТАТУС КАНДИДАТА В ЕС ДЛЯ УКРАИНЫ. Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе (подробнее).

8. МАКРОН: НИКАКИХ УСТУПОК ОТ УКРАИНЫ МЫ НИКОГДА НЕ ТРЕБОВАЛИ И НЕ БУДЕМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о возможных предложениях с их стороны Украине уступить свои территории России ради мира, ответили, что только Украина будет определять условия и формат будущих возможных переговоров с РФ (подробнее).

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Вадим Ребрина
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