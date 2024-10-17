Восемь главных новостей Украины и мира на 22:00 17 октября
- Украина может стать следующим членом НАТО или через одну страну. Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте накануне встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул, что на саммите НАТО в Вашингтоне была принята договоренность о необратимом пути к членству Украины в Альянсе.
- Россия хочет охватить Селидово и перебрасывает войска. Об этом LIGA.net сообщил спикер Нацгвардии Руслан Музычук. По его словам, оккупанты бросают в бой пехоту и бронетехнику, пытаясь расширить огневой контроль над подступами к городу и нарушить логистику для украинских сил.
- Украина сегодня не может победить РФ без помощи Запада. Такое мнение озвучили эксперты Владимир Горбулин и Валентин Бадрак в комментарии LIGA.net. По их словам сейчас не идет речи о победе над Россией, сейчас стоит вопрос выживания украинской нации.
- Союзники задумались о том, как снять ограничения на дальнобойное оружие. По словам президента Владимира Зеленского, это произошло после того, как Украина создала собственное дальнобойное оружие и успешно применила его на фронте. Президент напомнил, что все партнеры ранее были против ударов по России.
- Основой посыл Плана победы – Украина не собирается сдаваться и идти на невыгодные для себя переговоры. Такое мнение высказал эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. По его словам, все, кто думает, что пришло время садиться за стол переговоров с РФ, ошибаются.
- Украина и Греция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали документ в Брюсселе 17 октября. Согласно соглашению, Греция взяла на себя обязанность обучать украинских пилотов на F-16.
- НАБУ вручило подозрение в незаконном обогащении нардепу от Слуги Народа Ирине Кормышкиной. Депутата подозревают в том, что она незаконно получила 20 млн грн. За эти деньги был куплен дом в Одесской области, где она и проживает.
- Великобритания ввела крупнейшие санкции против теневого флота России. Под санкции попала группа "Русгаздобыча" (РГД) и 22 российских танкеров, из которых 18 – нефтяные, а еще четыре – танкеры для перевозки сжиженного природного газа. В МИД Британии отметили, что теневой флот является "реальной опасностью" и пытается подорвать санкции против России.
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