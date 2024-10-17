Вісім головних новин України та світу на 22:00 17 жовтня
- Україна може стати наступним членом НАТО чи через одну країну. Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Він наголосив, що на саміті НАТО у Вашингтоні було ухвалено домовленість про незворотний шлях до членства України в Альянсі.
- Росія хоче охопити Селидове і перекидає війська. Про це LIGA.net повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук. За його словами, окупанти кидають у бій піхоту та бронетехніку, намагаючись розширити вогневий контроль над підступами до міста та порушити логістику для українських сил.
- Україна сьогодні не може перемогти РФ без допомоги Заходу. Таку думку озвучили експерти Володимир Горбулін та Валентин Бадрак у коментарі LIGA.net. За їхніми словами, зараз не йдеться про перемогу над Росією, зараз стоїть питання виживання української нації.
- Союзники замислилися над тим, як зняти обмеження на далекобійну зброю. За словами президента Володимира Зеленського, це сталося після того, як Україна створила власну далекобійну зброю та успішно застосувала її на фронті. Президент нагадав, що всі партнери раніше були проти ударів по Росії.
- Основний посил Плану перемоги – Україна не збирається здаватися і йти на невигідні для себе переговори. Таку думку висловив експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара. За його словами, всі, хто думає, що настав час сідати за стіл переговорів із РФ, помиляються.
- Україна та Греція підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підписали документ у Брюсселі 17 жовтня. Згідно з угодою, Греція взяла на себе обов'язок навчати українських пілотів на F-16.
- НАБУ вручило підозру у незаконному збагаченні нардепці від Слуги Народу Ірині Кормишкіній. Депутатку підозрюють у тому, що вона незаконно отримала 20 млн грн. За ці гроші було куплено будинок на Одещині, де вона і проживає.
- Велика Британія запровадила найбільші санкції проти тіньового флоту Росії. Під санкції потрапила група "Русгазвидобування" (РГД) та 22 російські танкери, з яких 18 – нафтові, а ще чотири – танкери для перевезення зрідженого природного газу. У МЗС Британії зазначили, що тіньовий флот є "реальною небезпекою" та намагається підірвати санкції проти Росії.
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