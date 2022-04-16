Война России против НАТО: в Польше надеются, что Путин "не настолько безумный"

Заместитель министра иностранных дел Польши надеется, что лидер российских оккупантов Владимир Путин "не настолько безумен", чтобы начать войну против НАТО после уничтожения флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва". Об этом со ссылкой на слова Петра Вавжика пишет Польское радио.

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В эфире телеканала TVP Info его спросили об угрозах Кремля в адрес Запада (и Польши в частности) после потопления Украиной русского военного корабля.

По мнению замглавы МИД Польши, такой нарратив из Москвы – "попытка сосредоточить внимание на чем-то другом, чем собственные ошибки".

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"Польшу оценивают как страну, наиболее помогающую Украине, и в России тоже это видят. <...> С другой стороны, какая-то риторика должна быть. Но это только риторика. Думаю, что Путин, несмотря на все безумства, которые он совершает в последние месяцы, не настолько безумный, чтобы начинать войну с Североатлантическим альянсом, а таковой была бы любая форма агрессии против Польши", – сказал Вавжик.

Польский чиновник призвал граждан сохранять спокойствие, так как "мы не можем поддаваться этому психозу, который пытаются вызвать россияне".

Евгений Пилипенко

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