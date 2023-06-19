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Воздушные силы подтвердили: сбиты все четыре "Калибра" и столько же "шахедов" ночью

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 08:38
Воздушные силы подтвердили: сбиты все четыре
Обломки ракеты ''Калибр'' (Иллюстративное фото: ВС ВСУ)

Воздушные силы подтвердили, что на юге и востоке Украины ночью 19 июня уничтожили четыре крылатые ракеты типа "Калибр" и четыре иранских дрона Shahed-136/131.

По данным военных, оккупанты запустили ракеты с подлодки в Черном море, а дроны — с восточного побережья Азовского моря.

Утром спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что все четыре "Калибра" были сбиты.

Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак проинформировал, что над регионом сбили три "шахеда" и один разведывательный БпЛА "Орлан-10".

Читайте также: ВСУ считают "Аллигаторов": подтверждено уничтожение еще одного Ка-52 оккупантов

Милана Головань
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