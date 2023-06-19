Повітряні сили підтвердили: збито усі чотири "Калібри" та стільки ж "шахедів" вночі

Повітряні сили підтвердили, що на півдні й сході України вночі 19 червня знищили чотири крилаті ракети типу "Калібр" і чотири іранські дрони Shahed-136/131.

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За даними військових, окупанти запустили ракети з підводного човна у Чорному морі, а дрони — зі східного узбережжя Азовського моря.

Вранці речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що всі чотири "Калібри" було збито.

Крім того, глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак проінформував, що над регіоном збили три "шахеди" та один розвідувальний БпЛА "Орлан-10".

10 червня через падіння уламків Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.

Вночі 14 червня Росія знову атакувала Одесу ракетами, були прильоти та жертви.

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