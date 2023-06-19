Українська ППО збила чотири російські безпілотники вночі
19.06.2023, 08:25
Уламки ударного дрона-камікадзе Shahed (скриншот з відео)
Сили протиповітряної оборони України збили чотири російські безпілотники, які летіли на Дніпропетровщину в ніч проти 19 червня. Про це повідомив глава місцевої ОВА Сергій Лисак.
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За попередніми даними, йдеться про три дрони-камікадзе Shahed-136 та один розвідувальний безпілотник "Орлан-10".
Раніше речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що Росія атакувала Одеську область чотирма ракетами "Калібр", випущеними з підводного човна. За її словами, всі ракети були збиті українською ППО.
- 8 травня 2023 року РФ вдарила ракетами Х-22 під Одесою. Влучила по складу в області, загинув охоронець.
- 29 травня росіяни вночі вдарили дронами по порту в Одесі.
- 10 червня через падіння уламків Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.
- Вночі 14 червня Росія знову атакувала Одесу ракетами, були прильоти та жертви.
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