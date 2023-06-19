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Українська ППО збила чотири російські безпілотники вночі

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 08:25
Українська ППО збила чотири російські безпілотники вночі - Фото
Уламки ударного дрона-камікадзе Shahed (скриншот з відео)

Сили протиповітряної оборони України збили чотири російські безпілотники, які летіли на Дніпропетровщину в ніч проти 19 червня. Про це повідомив глава місцевої ОВА Сергій Лисак.

За попередніми даними, йдеться про три дрони-камікадзе Shahed-136 та один розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Раніше речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що Росія атакувала Одеську область чотирма ракетами "Калібр", випущеними з підводного човна. За її словами, всі ракети були збиті українською ППО.

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Мілана Головань
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війнабезпілотникБПЛАдронОрлан-10ДніпропетровщинаShahed-136
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