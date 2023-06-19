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Украинская ПВО сбила четыре российских беспилотника ночью

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 08:25
Украинская ПВО сбила четыре российских беспилотника ночью - Фото
Обломки ударного дрона-камикадзе Shahed (скриншот с видео)

Силы противовоздушной обороны Украины сбили четыре российских беспилотника, летевших на Днепропетровскую область в ночь на 19 июня. Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Лысак.

По предварительным данным, речь идет о трех дронах-камикадзе Shahed-136 и одном разведывательном беспилотнике "Орлан-10".

Ранее спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что Россия атаковала Одесскую область четырьмя ракетами "Калибр", выпущенными из подлодки. По ее словам, все ракеты были сбиты украинской ПВО.

Читайте также: ВСУ считают "Аллигаторов": подтверждено уничтожение еще одного Ка-52 оккупантов

Милана Головань
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Орлан-10войнадронБПЛАднепропетровская областьбеспилотникShahed-136
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