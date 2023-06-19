Украинская ПВО сбила четыре российских беспилотника ночью
19.06.2023, 08:25
Обломки ударного дрона-камикадзе Shahed (скриншот с видео)
Силы противовоздушной обороны Украины сбили четыре российских беспилотника, летевших на Днепропетровскую область в ночь на 19 июня. Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Лысак.
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По предварительным данным, речь идет о трех дронах-камикадзе Shahed-136 и одном разведывательном беспилотнике "Орлан-10".
Ранее спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что Россия атаковала Одесскую область четырьмя ракетами "Калибр", выпущенными из подлодки. По ее словам, все ракеты были сбиты украинской ПВО.
- 8 мая 2023 года РФ ударила ракетами Х-22 под Одессой. Попала по складу в области, погиб охранник.
- 29 мая россияне ночью ударили дронами по порту в Одессе.
- 10 июня из-за падения обломков Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.
- Ночью 14 июня Россия снова атаковала Одессу ракетами, были прилеты и жертвы.
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