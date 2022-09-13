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Возле Балаклеи найден еще один уничтоженный российский истребитель – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 15:34
Возле Балаклеи найден еще один уничтоженный российский истребитель – фото - Фото
Фото - Russianplanes.net

Украинские военнослужащие продолжают находить на деоккупированных территориях сбитые самолеты россиян. Воздушные силы ВСУ показали обломки российского Су-34, найденного возле Балаклеи Харьковской области.

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"На освободившихся территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты. Так, возле Балаклеи найдены остатки Су-34 RF-95808, 24 "красный" из состава 47-го авиационного полка (Воронеж)", – сказано в сообщении.

В Воздушных силах не уточнили, когда и каким образом был уничтожен российский истребитель.

Возле Балаклеи найден еще один уничтоженный российский истребитель – фото

11 сентября в сети появилось видео еще одного уничтоженного Су-34 армии РФ с бортовым номером 20. В Воздушных силах ВСУ уточнили, что истребитель сбили несколько месяцев назад, а сейчас просто обнаружили обломки после освобождения территории в Харьковской области.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 12 сентября армия РФ потеряла 244 самолета и 213 вертолетов. Потери в живой силе достигли 53 300 человек убитыми.

  • Балаклея Харьковской области полностью освобождена от российских оккупантов: смотрите видео, как местные жители радовались приходу ВСУ.
  • Сегодня в Минобороны сообщили, что контрнаступление на Харьковском направлении продолжается, в области освобождено уже более 300 населенных пунктов.
  • В Минобороны РФ массовое бегство российских военных от контрнаступления ВСУ назвали "перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении".

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Оксана Житнюк
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Балаклея война самолет харьковская область истребитель Су-34
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