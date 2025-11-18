РСЗО "Тип-63" (Фото:wikipedia)

Пограничники уничтожили на Торецком направлении китайскую реактивную систему залпового огня Тип-63. Об этом сообщило подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс".

Пилоты дронов обнаружили и уничтожили вражескую РСЗО в последние дни на подступах к Константиновке вместе с другой тяжелой техникой россиян. По данным пограничников "Феникса", количество убитых вражеских штурмовиков за этот период исчисляется "сотнями".

Логистика оккупантов на Торецком направлении находится под постоянными точными ударами Сил обороны.

Справка. Тип 63 – это буксируемая реактивная система залпового огня (РСЗО), разработанная в Китае в начале 1960-х годов. Находится на вооружении десятков стран кроме Китая, в частности Северной Кореи и России.

Пусковая установка этой РСЗО – это облегченный артиллерийский лафет на колесном ходу. В корпусе длиной от 760 до 840 мм размещается семь пороховых шашек, электроподжиг и боевая часть. Имеет реактивные боеприпасы. Все снаряды массой около 18 – 18,8 кг. Вес боевой части – 8,33 кг, заряд в осколочно-фугасном снаряде – 1,26 кг.