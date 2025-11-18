Біля Костянтинівки прикордонники знищили РСЗВ з Китаю – відео

РСЗВ "Тип-63" (Фото:wikipedia)

Прикордонники знищили на Торецькому напрямку китайську реактивну систему залпового вогню Тип-63. Про це повідомив підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс".

Пілоти дронів виявили та знищили ворожу РСЗВ останніми днями на підступах до Костянтинівки разом з іншою важкою технікою росіян. За даними прикордонників "Феніксу", кількість вбитих ворожих штурмовиків за цей період обраховується "сотнями".

Логістика окупантів на Торецькому напрямку перебуває під постійними влучними ударами Сил оборони.

Довідка. Тип 63 – це реактивна система залпового вогню (РСЗВ), що буксирується, розроблена у Китаї на початку 1960-х років. Перебуває на озброєнні десятків країн окрім Китаю, зокрема Північної Кореі та Росії.

Пускова установка цієї РСЗВ – це полегшений артилерійський лафет на колісному ходу. У корпусі завдовжки від 760 до 840 мм розміщується сім порохових шашок, електрозапал і бойова частина. Має реактивні боєприпаси. Всі снаряди масою близько 18 — 18,8 кг. Вага бойової частини — 8,33 кг, заряд в осколково-фугасному снаряді — 1,26 кг.