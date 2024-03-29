Впервые за время каденции Байдена: 9 мая Эрдоган посетит США – Reuters

Последний раз турецкий лидер был в Вашингтоне в 2019 году

Реджеп Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Эрдоган в начале мая приедет в Соединенные Штаты с официальным визитом. Это произойдет впервые за время президентства Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванных собеседников из официальных лиц США и Турции.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Лидер Турции Эрдоган посетит Белый дом 9 мая. В рамках поездки запланированы переговоры с американским президентом Байденом. В последний раз турецкий лидер посещал США в 2019 году, когда президентом страны был Дональд Трамп.

По словам одного из собеседников Reuters, Вашингтон рассматривает встречу как возможность согласования полного запрета на перевозку через Турцию товаров двойного назначения, таких как химикаты и микрочипы, которые Россия использует в войне с Украиной.

Как утверждает издание, отношения между Турцией и США долгое время были напряженными из-за разногласий по целому ряду вопросов, но улучшились после того, как турецкий парламент в январе с задержкой почти в два года ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.

Собеседник Reuters также сообщил, что глава турецкой разведки Ибрагим Калин скоро встретится с членами Палаты представителей США для обсуждения запланированного визита.

"Мы надеемся, что этот визит станет возможностью углубить сотрудничество в разных сферах и укрепить дух Альянса, включая борьбу с терроризмом", – сказал неназванный собеседник журналистов.

28 февраля Эрдоган заявил, что Турция поддерживает формулу мира Зеленского и готова предоставить платформу для российско-украинских переговоров в Стамбуле.

8 марта состоялась встреча Зеленского и Эрдогана, одной из тем которой было освобождение украинских военнопленных.

19 марта турецкий лидер поздравил российского диктатора Путина с "победой" на фиктивных "выборах" в России и заявил, что верит в "положительный курс турецко-российских отношений в новый период".

Читайте также: США договариваются с Турцией о тротиле, чтобы утроить производство снарядов – Bloomberg