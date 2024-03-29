Вперше за каденції Байдена: 9 травня Ердоган відвідає США – Reuters

Востаннє турецький лідер був у Вашингтоні у 2019 році

Реджеп Ердоган﻿ (Фото: EPA)

Президент Туреччини Реджеп Ердоган на початку травня приїде до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом. Це станеться вперше за часи президентства Джо Байдена. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на неназваних співрозмовників з-поміж офіційних осіб США та Туреччини.

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Лідер Туреччини Ердоган відвідає Білий дім 9 травня. У межах поїздки заплановані переговори з американським президентом Байденом. Востаннє турецький лідер відвідував США у 2019 році, коли президентом країни був Дональд Трамп.

За словами одного зі співрозмовників Reuters, Вашингтон розглядає зустріч як можливість узгодження повної заборони на перевезення через Туреччину товарів подвійного призначення, таких як хімікати та мікрочипи, які Росія використовує у війні з Україною.

Як стверджує видання, відносини між Туреччиною та США тривалий час були напруженими через розбіжності щодо цілої низки питань, але покращились після того, як турецький парламент у січні з затримкою майже у два роки ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО.

Співрозмовник Reuters також повідомив, що глава турецької розвідки Ібрагім Калин скоро зустрінеться із членами Палати представників США для обговорення запланованого візиту.

"Ми сподіваємося, що цей візит стане можливістю поглибити співпрацю в різних сферах і зміцнити дух Альянсу, включно з боротьбою з тероризмом", – сказав неназваний співрозмовник журналістів.

28 лютого Ердоган заявив, що Туреччина підтримує формулу миру Зеленського та готова надати платформу для російсько-українських переговорів у Стамбулі.

8 березня відбулася зустріч Зеленського та Ердогана, однією із тем якої було звільнення українських військовополонених.

19 березня турецький лідер привітав російського диктатора Путіна з "перемогою" на фіктивних "виборах" у Росії та заявив, що вірить у "позитивний курс у турецько-російських стосунках у новий період".

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