Впервые за более чем 30 лет. В Германии тестировали сирены для чрезвычайных ситуаций

Система оповещений (Фото: www.berlin.de)

11 сентября в Берлине и Бранденбурге проверили систему оповещения населения. Местные власти провели тестирование различных сигналов, чтобы отработать действия в чрезвычайных ситуациях, сообщается на официальном сайте Берлина.

Отмечается, что в День предупреждения в столице было включено более 200 сирен. Сначала проверяли сигнал тревоги, а через 45 минут – сигнал о ее завершении. Одновременно жители получали оповещения на мобильные телефоны.

Хотя День предупреждения в Германии проводят уже пятый год во второй четверг сентября, на этот раз сирены в Берлине зазвучали впервые с 1993 года.

Ранее их демонтировали, считая лишними, однако "изменения в ситуации с безопасностью" заставили власти восстановить систему.

Отмечается, что до конца года в Берлине планируют активировать 450 сирен, а в течение следующих двух лет – еще 100 в отдаленных районах.

Сенатор по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер объяснила, что под "изменением ситуации безопасности" имеется в виду "сочетание экстремальных погодных явлений, отключений электроэнергии, кибератак и текущей глобальной ситуации с агрессивной войной в Европе".