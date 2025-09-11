Впервые за более чем 30 лет. В Германии тестировали сирены для чрезвычайных ситуаций
11 сентября в Берлине и Бранденбурге проверили систему оповещения населения. Местные власти провели тестирование различных сигналов, чтобы отработать действия в чрезвычайных ситуациях, сообщается на официальном сайте Берлина.
Отмечается, что в День предупреждения в столице было включено более 200 сирен. Сначала проверяли сигнал тревоги, а через 45 минут – сигнал о ее завершении. Одновременно жители получали оповещения на мобильные телефоны.
Хотя День предупреждения в Германии проводят уже пятый год во второй четверг сентября, на этот раз сирены в Берлине зазвучали впервые с 1993 года.
Ранее их демонтировали, считая лишними, однако "изменения в ситуации с безопасностью" заставили власти восстановить систему.
Отмечается, что до конца года в Берлине планируют активировать 450 сирен, а в течение следующих двух лет – еще 100 в отдаленных районах.
Сенатор по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер объяснила, что под "изменением ситуации безопасности" имеется в виду "сочетание экстремальных погодных явлений, отключений электроэнергии, кибератак и текущей глобальной ситуации с агрессивной войной в Европе".
- 9 июня 2025 года Генсек Альянса Марко Рютте заявлял, что Россия наращивает военный потенциал, в частности увеличивает выпуск танков, бронетехники и ракет различных типов. Через пять лет она будет готова применить военную силу против НАТО.
- 24 июня президент Владимир Зеленский также подтвердил, что РФ может атаковать страны-члены НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать на прочность Альянс.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявивший о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что помимо обломков дронов нашли фрагменты ракеты.
