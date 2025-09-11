Вперше за понад 30 років. У Німеччині тестували сирени для надзвичайних ситуацій
11 вересня у Берліні та Бранденбурзі перевірили систему оповіщення населення. Місцева влада провела тестування різних сигналів, щоб відпрацювати дії у надзвичайних ситуаціях, повідомляється на офіційному сайті Берліну.
Зазначається, що у День попередження у столиці було увімкнено понад 200 сирен. Спершу перевіряли сигнал тривоги, а через 45 хвилин – сигнал про її завершення. Одночасно мешканці отримували сповіщення на мобільні телефони.
Хоча День попередження у Німеччині проводять вже п’ятий рік у другий четвер вересня, цього разу сирени у Берліні зазвучали вперше з 1993 року.
Раніше їх демонтували, вважаючи зайвими, проте "зміни в безпековій ситуації "змусили владу відновити систему.
Зазначається, що до кінця року у Берліні планують активувати 450 сирен, а протягом наступних двох років – ще 100 у віддалених районах.
Сенаторка з внутрішніх справ Берліна Іріс Шпрангер пояснила, що під "зміною безпекової ситуації" мається на увазі "поєднання екстремальних погодних явищ, відключень електроенергії, кібератак та поточної глобальної ситуації з агресивною війною в Європі".
- 9 червня 2025 року Генсек Альянсу Марко Рютте заявляв, що Росія нарощує військовий потенціал, зокрема збільшує випуск танків, бронетехніки та ракет різних типів. За п’ять років вона буде готова застосувати військову силу проти НАТО.
- 24 червня президент Володимир Зеленський також підтвердив, що РФ може атакувати країни-члени НАТО вже у найближчі п’ять років, щоб випробувати на міцність Альянс.
- У ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну у Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. У МВС країни повідомили, що крім уламків дронів знайшли фрагменти ракети.
