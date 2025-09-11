Вперше за понад 30 років. У Німеччині тестували сирени для надзвичайних ситуацій

Система оповіщень (Фото: www.berlin.de)

11 вересня у Берліні та Бранденбурзі перевірили систему оповіщення населення. Місцева влада провела тестування різних сигналів, щоб відпрацювати дії у надзвичайних ситуаціях, повідомляється на офіційному сайті Берліну.

Зазначається, що у День попередження у столиці було увімкнено понад 200 сирен. Спершу перевіряли сигнал тривоги, а через 45 хвилин – сигнал про її завершення. Одночасно мешканці отримували сповіщення на мобільні телефони.

Хоча День попередження у Німеччині проводять вже п’ятий рік у другий четвер вересня, цього разу сирени у Берліні зазвучали вперше з 1993 року.

Раніше їх демонтували, вважаючи зайвими, проте "зміни в безпековій ситуації "змусили владу відновити систему.

Зазначається, що до кінця року у Берліні планують активувати 450 сирен, а протягом наступних двох років – ще 100 у віддалених районах.

Сенаторка з внутрішніх справ Берліна Іріс Шпрангер пояснила, що під "зміною безпекової ситуації" мається на увазі "поєднання екстремальних погодних явищ, відключень електроенергії, кібератак та поточної глобальної ситуації з агресивною війною в Європі".