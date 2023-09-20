Встреча Зеленского и Нетаньяху. Посольство в Израиле заявило о разгоне фейков на иврите
20.09.2023, 11:46
Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (Фото: посольство Украины в Израиле)
Посольство Украины в Иерусалиме заявило, что накануне встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху была замечена разгонка фейков об Украине на иврите. Об этом сообщили на странице ведомства.
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Дипломаты заявили, что перед встречей Зеленского и Нетаньяху была обнаружена враждебная сеть ботов в социальной сети X (Twitter).
"Недостоверная сеть распространяла клевету на иврите против президента Зеленского и украинского народа", — сказано в сообщении.
Перед встречей Нетаньяху попросил своих подопечных вынести карту мира, однако она оказалась старой – с имеющимся для того времени Советским Союзом и без Украины.
- 5 сентября сообщалось, что Израиль осенью присоединится к формату Крымской платформы – пока на парламентском уровне.
- 6 сентября источник LIGA.net сообщил, что Зеленский и Нетаньяху планируют обсудить проблемы, накопившиеся во взаимоотношениях между странами.
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