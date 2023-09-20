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Встреча Зеленского и Нетаньяху. Посольство в Израиле заявило о разгоне фейков на иврите

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 11:46
Встреча Зеленского и Нетаньяху. Посольство в Израиле заявило о разгоне фейков на иврите - Фото
Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (Фото: посольство Украины в Израиле)

Посольство Украины в Иерусалиме заявило, что накануне встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху была замечена разгонка фейков об Украине на иврите. Об этом сообщили на странице ведомства.

Дипломаты заявили, что перед встречей Зеленского и Нетаньяху была обнаружена враждебная сеть ботов в социальной сети X (Twitter).
"Недостоверная сеть распространяла клевету на иврите против президента Зеленского и украинского народа", — сказано в сообщении.
Перед встречей Нетаньяху попросил своих подопечных вынести карту мира, однако она оказалась старой – с имеющимся для того времени Советским Союзом и без Украины. 
  • 5 сентября сообщалось, что Израиль осенью присоединится к формату Крымской платформы – пока на парламентском уровне.
  • 6 сентября источник LIGA.net сообщил, что Зеленский и Нетаньяху планируют обсудить проблемы, накопившиеся во взаимоотношениях между странами.

Читайте также: Зеленский обсудил с Нетаньяху гражданскую оборону, беженцев и паломничество хасидов

Дмитрий Гриниченко
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