Встреча Зеленского и Нетаньяху. Посольство в Израиле заявило о разгоне фейков на иврите

Посольство Украины в Иерусалиме заявило, что накануне встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху была замечена разгонка фейков об Украине на иврите. Об этом сообщили на странице ведомства.

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Дипломаты заявили, что перед встречей Зеленского и Нетаньяху была обнаружена враждебная сеть ботов в социальной сети X (Twitter).

"Недостоверная сеть распространяла клевету на иврите против президента Зеленского и украинского народа", — сказано в сообщении.

Перед встречей Нетаньяху попросил своих подопечных вынести карту мира, однако она оказалась старой – с имеющимся для того времени Советским Союзом и без Украины.

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