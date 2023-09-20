Зустріч Зеленського та Нетаньягу. Посольство в Ізраїлі заявило про розгін фейків на івриті

Посольство України в Єрусалимі заявило, що напередодні зустрічі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу було помічено розгін фейків про Україну на івриті. Про це повідомили на сторінці відомства.

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Дипломати заявили, що перед зустріччю Зеленського та Нетаньягу було виявлено ворожу мережу ботів у соціальній мережі X (Twitter).

"Недостовірна мережа поширювала наклеп на івриті проти президента Зеленського та українського народу", — йдеться в повідомленні.

Перед зустріччю Нетаньягу попросив своїх підлеглих винести карту світу, проте вона виявилася старою – з Радянським Союзом і без України.

5 вересня повідомлялося, що Ізраїль восени приєднається до формату Кримської платформи – поки що на парламентському рівні.

6 вересня джерело LIGA.net повідомило, що Зеленський і Нетаньягу планують обговорити проблеми, що накопичилися у взаєминах між країнами.

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