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Зустріч Зеленського та Нетаньягу. Посольство в Ізраїлі заявило про розгін фейків на івриті

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 11:46
Зустріч Зеленського та Нетаньягу. Посольство в Ізраїлі заявило про розгін фейків на івриті - Фото
Володимир Зеленський та Біньямін Нетаньягу (Фото: посольство України в Ізраїлі)

Посольство України в Єрусалимі заявило, що напередодні зустрічі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу було помічено розгін фейків про Україну на івриті. Про це повідомили на сторінці відомства.

Дипломати заявили, що перед зустріччю Зеленського та Нетаньягу було виявлено ворожу мережу ботів у соціальній мережі X (Twitter).
"Недостовірна мережа поширювала наклеп на івриті проти президента Зеленського та українського народу", — йдеться в повідомленні.
Перед зустріччю Нетаньягу попросив своїх підлеглих винести карту світу, проте вона виявилася старою – з Радянським Союзом і без України.
  • 5 вересня повідомлялося, що Ізраїль восени приєднається до формату Кримської платформи – поки що на парламентському рівні.
  • 6 вересня джерело LIGA.net повідомило, що Зеленський і Нетаньягу планують обговорити проблеми, що накопичилися у взаєминах між країнами.

Читайте також: Зеленський обговорив з Нетаньягу цивільну оборону, біженців та паломництво хасидів

Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнадезінформаціяІзраїльпропагандаБіньямін Нетаньягу
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