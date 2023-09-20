Зустріч Зеленського та Нетаньягу. Посольство в Ізраїлі заявило про розгін фейків на івриті
20.09.2023, 11:46
Володимир Зеленський та Біньямін Нетаньягу (Фото: посольство України в Ізраїлі)
Посольство України в Єрусалимі заявило, що напередодні зустрічі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу було помічено розгін фейків про Україну на івриті. Про це повідомили на сторінці відомства.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Дипломати заявили, що перед зустріччю Зеленського та Нетаньягу було виявлено ворожу мережу ботів у соціальній мережі X (Twitter).
"Недостовірна мережа поширювала наклеп на івриті проти президента Зеленського та українського народу", — йдеться в повідомленні.
Перед зустріччю Нетаньягу попросив своїх підлеглих винести карту світу, проте вона виявилася старою – з Радянським Союзом і без України.
- 5 вересня повідомлялося, що Ізраїль восени приєднається до формату Кримської платформи – поки що на парламентському рівні.
- 6 вересня джерело LIGA.net повідомило, що Зеленський і Нетаньягу планують обговорити проблеми, що накопичилися у взаєминах між країнами.
Читайте також: Зеленський обговорив з Нетаньягу цивільну оборону, біженців та паломництво хасидів
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
В Ізраїлі заявили про "дружню" зустріч Зеленського та Нетаньягу. Нових домовленостей немає 20.09.2023Путін видав антисемітський випад на адресу Зеленського. Посольство України в Ізраїлі відреагувало 06.09.2023Twitter Маска та Meta Цукерберга відіграли роль у пропаганді Росії. Дослідження Єврокомісії 02.09.2023
Останні новини
Коментарі