ВСУ: Авиация и артиллерия поразили 33 района сосредоточения и 11 пунктов управления РФ
Украинские авиация и артиллерия за минувшие сутки поразили 33 района сосредоточения россиян, 11 пунктов управления и девять позиций артиллерии. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, уничтожено девять беспилотников разных типов.
Ракетные войска и артиллерия поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения пехоты, склад боеприпасов, склад с горючим, девять артиллерийских подразделений на позиции, средство противовоздушной обороны и еще два важных объекта противника.
Утром Генштаб сообщил, что в Бахмуте и Марьинке продолжаются ожесточенные бои, россияне снова атакуют трассу на Константиновку, на Донбассе ВСУ за сутки отбили 44 атаки.
10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.
- 2 мая командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- Спикер ВСУ Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
- Главарь террористов Вагнера Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений.
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