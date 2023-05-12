UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ: Авиация и артиллерия поразили 33 района сосредоточения и 11 пунктов управления РФ

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 07:11
ВСУ: Авиация и артиллерия поразили 33 района сосредоточения и 11 пунктов управления РФ - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)

Украинские авиация и артиллерия за минувшие сутки поразили 33 района сосредоточения россиян, 11 пунктов управления и девять позиций артиллерии. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, уничтожено девять беспилотников разных типов. 

Ракетные войска и артиллерия поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения пехоты, склад боеприпасов, склад с горючим, девять артиллерийских подразделений на позиции, средство противовоздушной обороны и еще два важных объекта противника.

Утром Генштаб сообщил, что в Бахмуте и Марьинке продолжаются ожесточенные бои, россияне снова атакуют трассу на Константиновку, на Донбассе ВСУ за сутки отбили 44 атаки.

10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

  • 2 мая командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Спикер ВСУ Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • Главарь террористов Вагнера Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений. 

Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаартиллерияпотериавиациягенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 