ВСУ ликвидировали 460 оккупантов, устроили захватчикам "артоцид" и "дронопад" – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 460 оккупантов, уничтожили 29 артиллерийских систем и 37 беспилотников оперативно-тактического уровня. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 4 сентября ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 265 120 (+460);
‒ танков ‒ 4480 (+4);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8663 (+14);
‒ артиллерийских систем – 5611 (+29);
‒ РСЗО – 741 (+2);
‒ средств ПВО ‒ 503 (+1);
‒ самолетов – 315 (+0);
‒ вертолетов – 316 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4481 (+37);
‒ крылатых ракет ‒ 1447 (+0);
‒ кораблей/катеров ‒ 19 (+1);
‒ автомобильной техники и автоцистерн – 8149 (+47);
‒ специальной техники ‒ 847 (+6).
- 4 сентября Генштаб сообщил, что оккупанты в течение суток наступали на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях, успеха не имели.
- Силам обороны удалось уничтожить 17 дронов-камикадзе Shahed-136 во время ночной массированной атаки россиян по югу Одесской области, однако были попадания по гражданской инфраструктуре.
- После прорыва первой линии обороны российских захватчиков в Запорожье украинские силы получили возможность маневрировать техникой и войсками, пояснил спикер Сил обороны Таврического направления.
Читайте также: Рада уволит Резникова и назначит Умерова в Минобороны на этой неделе – Арахамия
Комментарии