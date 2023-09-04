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ЗСУ ліквідували 460 окупантів, знищили 29 артсистем та 37 БПЛА – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 08:00
ЗСУ ліквідували 460 окупантів, знищили 29 артсистем та 37 БПЛА – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували 460 окупантів, знищили 29 артилерійських систем та 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян на 4 вересня орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 265 120 (+460);

‒ танків ‒ 4480 (+4);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8663 (+14);

‒ артилерійських систем – 5611 (+29);

‒ РСЗВ – 741 (+2);

‒ засобів ППО ‒ 503 (+1);

‒ літаків – 315 (+0);

‒ гелікоптерів – 316 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37);

‒ крилатих ракет ‒ 1447 (+0);

‒ кораблів/катерів ‒ 19 (+1);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47);

‒ спеціальної техніки ‒ 847 (+6).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

  • 4 вересня Генштаб повідомив, що окупанти впродовж доби наступали на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках, успіху не мали.
  • Силам оборони вдалось знищили 17 дронів-камікадзе Shahed-136 під час нічної масованої атаки росіян по півдню Одеської області, проте були влучання по цивільній інфраструктурі.
  • Після прориву першої лінії оборони російських загарбників на Запоріжжі українські сили отримали можливість маневрувати технікою та військами, пояснив речник Сил оборони Таврійського напрямку.

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Артем Джеріпа
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