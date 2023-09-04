ЗСУ ліквідували 460 окупантів, знищили 29 артсистем та 37 БПЛА – Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 460 окупантів, знищили 29 артилерійських систем та 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 4 вересня орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 265 120 (+460);

‒ танків ‒ 4480 (+4);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8663 (+14);

‒ артилерійських систем – 5611 (+29);

‒ РСЗВ – 741 (+2);

‒ засобів ППО ‒ 503 (+1);

‒ літаків – 315 (+0);

‒ гелікоптерів – 316 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37);

‒ крилатих ракет ‒ 1447 (+0);

‒ кораблів/катерів ‒ 19 (+1);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47);

‒ спеціальної техніки ‒ 847 (+6).

4 вересня Генштаб повідомив, що окупанти впродовж доби наступали на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках, успіху не мали.

Силам оборони вдалось знищили 17 дронів-камікадзе Shahed-136 під час нічної масованої атаки росіян по півдню Одеської області, проте були влучання по цивільній інфраструктурі.

Після прориву першої лінії оборони російських загарбників на Запоріжжі українські сили отримали можливість маневрувати технікою та військами, пояснив речник Сил оборони Таврійського напрямку.

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