ЗСУ ліквідували 460 окупантів, знищили 29 артсистем та 37 БПЛА – Генштаб
За минулу добу Сили оборони ліквідували 460 окупантів, знищили 29 артилерійських систем та 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 4 вересня орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 265 120 (+460);
‒ танків ‒ 4480 (+4);
‒ бойових броньованих машин ‒ 8663 (+14);
‒ артилерійських систем – 5611 (+29);
‒ РСЗВ – 741 (+2);
‒ засобів ППО ‒ 503 (+1);
‒ літаків – 315 (+0);
‒ гелікоптерів – 316 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37);
‒ крилатих ракет ‒ 1447 (+0);
‒ кораблів/катерів ‒ 19 (+1);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47);
‒ спеціальної техніки ‒ 847 (+6).
- 4 вересня Генштаб повідомив, що окупанти впродовж доби наступали на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках, успіху не мали.
- Силам оборони вдалось знищили 17 дронів-камікадзе Shahed-136 під час нічної масованої атаки росіян по півдню Одеської області, проте були влучання по цивільній інфраструктурі.
- Після прориву першої лінії оборони російських загарбників на Запоріжжі українські сили отримали можливість маневрувати технікою та військами, пояснив речник Сил оборони Таврійського напрямку.
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