ВСУ: На Купянск наступают около 40 000 россиян, за Табаевку тяжелые бои, она не захвачена

Евлаш заявил, что Табаевка не находится под контролем российской армии, идут артиллерийские дуэли

Илья Евлаш (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты продолжают наступать на Купянск, линия фронта остается "очень динамичной". Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

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По его словам, продолжаются тяжелые бои за Табаевку, поселок не находится под контролем врага, идут артиллерийские дуэли.

За сутки на Купянско-Лиманском направлении было уничтожено 228 россиян, а также 75 единиц вооружения и техники.

Он отметил, что в районе Купянска сосредоточено около 40 000 человек личного состава РФ.

Захватчики стянули в район 500 танков, 650 бронированных машин, 430 артиллерийских систем и более 150 реактивных систем залпового огня.

Вооруженные Силы Украины круглосуточно строят линии обороны на фронте, заявил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.

Российские пропагандисты опубликовали ложную информацию о захвате поселка Табаевка на Купянском направлении.

По прогнозам начальника ГУР Буданова, ближайшие шесть месяцев войны РФ против Украины будут "интересными". Также он считает, что текущее российское наступление полностью иссякнет "где-то в начале весны".

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