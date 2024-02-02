ВСУ: На Купянск наступают около 40 000 россиян, за Табаевку тяжелые бои, она не захвачена
Российские оккупанты продолжают наступать на Купянск, линия фронта остается "очень динамичной". Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.
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По его словам, продолжаются тяжелые бои за Табаевку, поселок не находится под контролем врага, идут артиллерийские дуэли.
За сутки на Купянско-Лиманском направлении было уничтожено 228 россиян, а также 75 единиц вооружения и техники.
Он отметил, что в районе Купянска сосредоточено около 40 000 человек личного состава РФ.
Захватчики стянули в район 500 танков, 650 бронированных машин, 430 артиллерийских систем и более 150 реактивных систем залпового огня.
- Вооруженные Силы Украины круглосуточно строят линии обороны на фронте, заявил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.
- Российские пропагандисты опубликовали ложную информацию о захвате поселка Табаевка на Купянском направлении.
- По прогнозам начальника ГУР Буданова, ближайшие шесть месяцев войны РФ против Украины будут "интересными". Также он считает, что текущее российское наступление полностью иссякнет "где-то в начале весны".
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