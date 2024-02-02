ЗСУ: На Куп'янськ наступають близько 40 000 росіян, за Табаївку тяжкі бої, вона не захоплена

Євлаш заявив, що Табаївка не є під контролем російської армії, йдуть артилерійські дуелі

Ілля Євлаш (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти й далі наступають на Куп'янськ, лінія фронту залишається "дуже динамічною". Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, тривають важкі бої за Табаївку, селище не є під контролем ворога, йдуть артилерійські дуелі.

За добу на Куп'янсько-Лиманському напрямку було знищено 228 росіян, а також 75 одиниць озброєння та техніки.

Він зазначив, що у районі Куп'янська зосереджено близько 40 000 осіб особового складу РФ.

Загарбники стягнули до району 500 танків, 650 броньованих машин, 430 артилерійських систем та понад 150 реактивних систем залпового вогню.

Збройні Сили України цілодобово будують лінії оборони на фронті, заявив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямку.

За прогнозами начальника ГУР Буданова, найближчі шість місяців війни РФ проти України будуть "цікавими". Також він вважає, що поточний російський наступ повністю вичерпається "десь на початку весни".

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