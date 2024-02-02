ЗСУ: На Куп'янськ наступають близько 40 000 росіян, за Табаївку тяжкі бої, вона не захоплена
Ілля Євлаш (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти й далі наступають на Куп'янськ, лінія фронту залишається "дуже динамічною". Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

За його словами, тривають важкі бої за Табаївку, селище не є під контролем ворога, йдуть артилерійські дуелі.

За добу на Куп'янсько-Лиманському напрямку було знищено 228 росіян, а також 75 одиниць озброєння та техніки.

Він зазначив, що у районі Куп'янська зосереджено близько 40 000 осіб особового складу РФ.

Загарбники стягнули до району 500 танків, 650 броньованих машин, 430 артилерійських систем та понад 150 реактивних систем залпового вогню.

  • Збройні Сили України цілодобово будують лінії оборони на фронті, заявив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.
  • Російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямку.
  • За прогнозами начальника ГУР Буданова, найближчі шість місяців війни РФ проти України будуть "цікавими". Також він вважає, що поточний російський наступ повністю вичерпається "десь на початку весни".

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