ЗСУ: На Куп'янськ наступають близько 40 000 росіян, за Табаївку тяжкі бої, вона не захоплена
Російські окупанти й далі наступають на Куп'янськ, лінія фронту залишається "дуже динамічною". Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, тривають важкі бої за Табаївку, селище не є під контролем ворога, йдуть артилерійські дуелі.
За добу на Куп'янсько-Лиманському напрямку було знищено 228 росіян, а також 75 одиниць озброєння та техніки.
Він зазначив, що у районі Куп'янська зосереджено близько 40 000 осіб особового складу РФ.
Загарбники стягнули до району 500 танків, 650 броньованих машин, 430 артилерійських систем та понад 150 реактивних систем залпового вогню.
- Збройні Сили України цілодобово будують лінії оборони на фронті, заявив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.
- Російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямку.
- За прогнозами начальника ГУР Буданова, найближчі шість місяців війни РФ проти України будуть "цікавими". Також він вважає, що поточний російський наступ повністю вичерпається "десь на початку весни".
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