ВСУ нужны ЗРК Avenger и Stinger для борьбы с "воздушным противником" – Тарнавский

По его мнению, преимущества в воздухе с РФ во время летнего контрнаступления не было не из-за отсутствия F-16, а из-за других факторов

Истребитель F-16 (Фото: USAF)

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью BBC News Украина заявил, что украинская армия нуждается в большем зенитном ракетном комплексе для борьбы с врагом, который имеет преимущество в воздухе.

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По его словам, актуальны поставки Силам обороны ЗРК типа Stormer, Avenger и Stinger.

"То есть если есть даже небольшое преимущество в воздухе – это уже преимущество противника над наземным компонентом. А в условиях значительного увеличения применения противником беспилотных летательных аппаратов – в частности FPV-дронов – есть необходимость в обеспечении наших подразделений средствами радиоэлектронной борьбы", – пояснил Тарнавский.

Отвечая на вопрос, насколько предоставление Украине истребителей F-16 может улучшить позиции украинских военных на фронте, генерал сказал: "Поддержка с воздуха – она всегда поддержка".

По его мнению, преимущества в воздухе с РФ во время летнего контрнаступления не было не из-за отсутствия F-16, а из-за других факторов.

"Вот я сказал, что есть силы и средства, которых мы, к сожалению, не имели на тот момент для противодействия воздушным силам РФ. Это и сейчас остается у нас. Это одна из главных причин – нанесение ударов как авиацией, так и дронами-камикадзе", – объяснил Тарнавский.

10 ноября 2023 года в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны – Украине прежде всего нужны боеприпасы, в том числе дальнобойные системы.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков закончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять F-16.

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