ЗСУ потрібні ЗРК Avenger та Stinger для боротьби з "повітряним противником" – Тарнавський

На його думку, переваги у повітрі з РФ під час літнього контрнаступу не було не через відсутність F-16, а через інші фактори

Винищувач F-16 (Фото: USAF)

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю BBC News Україна заявив, що українська армія потребує більше зенітних ракетних комплексів для боротьби з ворогом, який має перевагу у повітрі.

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За його словами, актуальним є постачання Силам оборони ЗРК типу Stormer, Avenger та Stinger.

"Тобто якщо є навіть невелика перевага в повітрі – це вже перевага противника над наземним компонентом. А в умовах значного збільшення застосування противником безпілотних літальних апаратів – зокрема FPV-дронів – є необхідність у забезпеченні наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби", – пояснив Тарнавський.

Відповідаючи на запитання, наскільки надання Україні винищувачів F-16 може покращити позиції українських військових на фронті, генерал сказав: "Підтримка з повітря – вона завжди є підтримкою".

На його думку, переваги у повітрі з РФ під час літнього контрнаступу не було не через відсутність F-16, а через інші фактори.

"От я сказав, що є сили та засоби, яких ми, на жаль, не мали на той момент для протидії повітряним силам РФ. Це і зараз залишається у нас. Це одна з головних причин – завдання ударів як авіацією, так і дронами-камікадзе", – пояснив Тарнавський.

10 листопада 2023 року в Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що бойові літаки не змінять перебіг війни – Україні насамперед потрібні боєприпаси, зокрема далекобійні системи.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилась керувати F-16.

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