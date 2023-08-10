ВСУ объяснили, почему Украина "не покупает ПВО": Это манипуляция, мы не в супермаркете

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат ответил на претензии о том, "почему Украина не купила" системы противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, многие лидеры мнений говорят, что страна "не купила ПВО".

"Они ошибаются, когда говорят, что можно было за эти деньги купить ПВО. Это манипуляция, нельзя пойти в супермаркет и купить ПВО или истребитель. Таких супермаркетов нет, это технологическое оружие, которое продают по согласованию правительств стран", — сказал Игнат.

Он отметил, что командование неоднократно подсчитывало, сколько систем ПВО нужно для прикрытия всей территории Украины.

"Нужны десятки и даже сотни, если брать все в кучу. Германия передала только две установки Patriot. Нужно заменять западными системами советские", — резюмировал спикер ВСУ.

Российские оккупанты атаковали беспилотниками Ровенскую область в ночь на 10 августа. В районе Дубно полностью разрушена нефтебаза, жертв нет.

Вечером 9 августа страна-террорист РФ совершила ракетную атаку на Запорожье. Вследствие этого погибли два человека, есть пострадавшие. Предварительно, оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер".

Президент Зеленский: Каждый день работаем, чтобы у наших защитников неба было больше систем ПВО.

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