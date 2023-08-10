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ВСУ объяснили, почему Украина "не покупает ПВО": Это манипуляция, мы не в супермаркете

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 10:50
ВСУ объяснили, почему Украина
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат ответил на претензии о том, "почему Украина не купила" системы противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, многие лидеры мнений говорят, что страна "не купила ПВО". 

"Они ошибаются, когда говорят, что можно было за эти деньги купить ПВО. Это манипуляция, нельзя пойти в супермаркет и купить ПВО или истребитель. Таких супермаркетов нет, это технологическое оружие, которое продают по согласованию правительств стран", — сказал Игнат.

Он отметил, что командование неоднократно подсчитывало, сколько систем ПВО нужно для прикрытия всей территории Украины. 

"Нужны десятки и даже сотни, если брать все в кучу. Германия передала только две установки Patriot. Нужно заменять западными системами советские", — резюмировал спикер ВСУ.

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Дмитрий Гриниченко
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войнапвовоенная помощьвоздушные силыЮрий Игнат
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