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ЗСУ пояснили, чому Україна "не купує ППО": Це маніпуляція, ми не в супермаркеті

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10.08.2023, 10:50
ЗСУ пояснили, чому Україна
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відповів на претензії про те, "чому Україна не купила" системи протиповітряної оборони. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, багато лідерів думок кажуть, що країна "не купила ППО".

"Вони помиляються, коли кажуть, що можна було за ці гроші купити ППО. Це маніпуляція, не можна піти до супермаркету та купити ППО чи винищувач. Таких супермаркетів немає, це технологічна зброя, яку продають за погодженням урядів країн", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що командування неодноразово підраховувало, скільки систем ППО потрібно для прикриття всієї території України.

"Потрібні десятки й навіть сотні, якщо брати все до купи. Німеччина передала лише дві установки Patriot. Потрібно замінювати західними системами радянські", — резюмував речник ЗСУ.

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Дмитро Гриниченко
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