ЗСУ пояснили, чому Україна "не купує ППО": Це маніпуляція, ми не в супермаркеті

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відповів на претензії про те, "чому Україна не купила" системи протиповітряної оборони. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, багато лідерів думок кажуть, що країна "не купила ППО".

"Вони помиляються, коли кажуть, що можна було за ці гроші купити ППО. Це маніпуляція, не можна піти до супермаркету та купити ППО чи винищувач. Таких супермаркетів немає, це технологічна зброя, яку продають за погодженням урядів країн", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що командування неодноразово підраховувало, скільки систем ППО потрібно для прикриття всієї території України.

"Потрібні десятки й навіть сотні, якщо брати все до купи. Німеччина передала лише дві установки Patriot. Потрібно замінювати західними системами радянські", — резюмував речник ЗСУ.

Російські окупанти атакували безпілотниками Рівненську область у ніч проти 10 серпня. У районі Дубна повністю зруйновано нафтобазу, жертв немає.

Ввечері 9 серпня країна-терорист РФ здійснила ракетну атаку на Запоріжжя. Унаслідок цього загинуло двоє людей, є постраждалі. Попередньо, окупанти завдали удару ракетою "Іскандер".

Президент Зеленський: Щодня працюємо, щоб у наших захисників неба було більше систем ППО і ракети до них.

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