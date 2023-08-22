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ВСУ отбили атаки РФ на Марьинку и Авдеевку и уничтожили "Солнцепек" россиян – карта

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 19:24
ВСУ отбили атаки РФ на Марьинку и Авдеевку и уничтожили
"Солнцепек" (Скриншот)

В течение суток украинские силы отбили атаки оккупантов в районе Марьинки и Авдеевки, а также уничтожили "легенду" российской пропаганды – тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Всего за сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений.

На Купянском направлении россияне вели артиллерийские и минометные обстрелы, на Лиманском, Бахмутском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском – артиллерийские и авиационные.

На Авдеевском направлении Силы обороны успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.

ВСУ отбили атаки РФ на Марьинку и Авдеевку и уничтожили "Солнцепек" россиян – карта

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

ВСУ отбили атаки РФ на Марьинку и Авдеевку и уничтожили "Солнцепек" россиян – карта

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинская авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника и два – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и одну тяжелую огнеметную систему ТОС-1А ("Солнцепек") россиян, сообщили в Генштабе.

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. У украинских военные тоже есть на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.
  • У России есть десятки тысяч единиц бронетехники, но старого образца, а технику 90-х оккупанты берегут и лучше положат роту солдат, чем потеряют одну БМП, говорят в 3 ОШБр.
  • С начала полномасштабной российско-украинской войны ВСУ уничтожили около 258 340 оккупантов, 4362 танка, 8476 ББМ, 5295 артсистем, 721 РСЗО и тысячи единиц другой техники.

Смотрите также: Украинский миномет уничтожил российскую БМП на ходу под Бахмутом – видео

Оксана Житнюк
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генштабвойнаконтрнаступлениеТОС-1Асолнцепек
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