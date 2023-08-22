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ЗСУ відбили атаки РФ на Мар'їнку та Авдіївку і знищили "Солнцепек" росіян – мапа

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 19:24
ЗСУ відбили атаки РФ на Мар'їнку та Авдіївку і знищили
"Солнцепек" (Скриншот)

Протягом доби українські сили відбили атаки окупантів в районі Мар’їнки і Авдіївки, а також знищили "легенду" російської пропаганди – важку вогнеметну систему "Солнцепек". Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Загалом протягом доби на фронті відбулось 26 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку росіяни вели артилерійські і мінометні обстріли, на Лиманському, Бахмутському, Шахтарському, Запорізькому і Херсонському – артилерійські і авіаційні.

На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

ЗСУ відбили атаки РФ на Мар'їнку та Авдіївку і знищили "Солнцепек" росіян – мапа

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

ЗСУ відбили атаки РФ на Мар'їнку та Авдіївку і знищили "Солнцепек" росіян – мапа

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українська авіація протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу противника та два – по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та одну важку вогнеметну систему ТОС-1А ("Солнцепек") росіян, повідомили у Генштабі.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.
  • Росія має десятки тисяч одиниць бронетехніки, але старого зразка, а техніку 90-х окупанти бережуть, і краще покладуть роту солдатів, ніж втратять одну БМП, кажуть в 3 ОШБр.
  • Від початку повномасштабної російсько-української війни ЗСУ знищили близько 258 340 окупантів, 4362 танки, 8476 ББМ, 5295 артсистем, 721 РСЗВ і тисячі одиниць іншої техніки.

Дивіться також: Український міномет знищив російську БМП на ходу під Бахмутом – відео

Оксана Житнюк
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ТОС-1АсолнцепеквійнаГенштабконтрнаступ
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