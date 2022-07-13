ВСУ отбили штурм под Славянском, оккупанты жалуются на неэффективность атак — Генштаб

Вооруженные Силы Украины отбили штурм российских оккупантов в направлении Славянска, захватчики жалуются на неэффективность своих атак. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях в подразделениях вооруженных сил Республики Беларусь, выполняющих задачи по усилению охраны беларуско-украинской границы, проведена ротация части личного состава и техники. Продолжается проверка штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

На Северском направлении состав и положение вражеских войск без особых изменений. Оккупанты обстреляли позиции наших войск из минометов в районе Волковки Сумской области.

На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов. Основные усилия сосредоточены на обороне. Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии Харьков и населенные пункты Сосновка, Дементиевка, Никольское, Русские и Черкасские Тишки, Питомник, Слатино, Прудянка, Новое, Ивановка и Залиман.

На Славянском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибровно, Курулька, Мазановка, Адамовка, Вернополье, Гусаровка, Чеполь, Великая Камышеваха, Краснополье, Крестище, Довгенькое и Маяк. Штурм в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина украинские защитники успешно отбили. Не исключается продолжение ведения противником штурмовых действий по улучшению тактического положения и созданию благоприятных условий для ведения наступления в направлении Изюм – Славянск.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел, совершал обстрелы из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Татьяновка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Серебрянка, Спорное. Нанес авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали районы Берестового, Белогоровки, Соледара, Покровского, Бахмута, Опросного, Веселой Долины, Вершины, Травневого, Кодемы, Торецкого и Шума. Нанесли ракетно-авиационные удары по Торецку и Райскому и авиаудары неподалеку от Берестово. Вели воздушную разведку из БПЛА типа "Орлан-10" и задействовали диверсионно-разведывательные группы.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания наших войск, враг вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка (Коксохимический завод), Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Павловка, Пречистовка, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское. Нанес авиационные удары недалеко от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

На Южнобугском направлении, чтобы помешать перегруппировке наших войск, агрессор вел артиллерийский огонь по районам населенных пунктов Белая Криница, Партизанское, Благодатное, Киселевка, Новогригоровка, Заря, Котлярово, Шевченково, Степная Долина, Украинка, Николаев и Кульбаки. Для корректировки огня задействовал БПЛА.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства. В готовности к нанесению ракетных ударов содержится четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Россияне жалуются на неэффективность своих атак на украинские позиции.

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Дмитрий Гриниченко

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