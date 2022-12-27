ВСУ "трофеят" технику россиян, но часто она стоит в ангарах из-за нехватки запчастей – WP

Украинские военнослужащие сталкиваются с проблемой ремонта трофейной военной техники из-за нехватки запчастей. Об этом пишут журналисты The Washington Post, пообщавшиеся с несколькими военными ВСУ.

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По данным издания, с начала полномасштабной войны ВСУ захватили сотни российских танков, БТР и БМП, но многие единицы техники стоят в ангарах, так как запчасти найти непросто.

Командир ремонтного батальона 14 отдельной механизированной бригады рассказал, что не удалось найти необходимые детали для БМП-3. По его словам, чтобы найти детали для ремонта, батальон должен был сначала отыскать идентичную пару. В отличие от более ранних моделей этого типа боевой машины, ремонт БМП-3 с использованием запчастей от аналогичных украинских машин невозможен.

Вполне возможно, сказал он, что такая же машина есть у другой бригады, но системы поиска запчастей и какой-то единой базы данных пока нет.

Боец танкового подразделения 25 десантно-штурмовой бригады сказал, что за последние семь месяцев он менял танки "шесть или семь раз", потому что они часто нуждаются в ремонте. Сейчас он воюет на танке Т-80, который считается одной из лучших моделей на вооружении Украины.

Военнослужащий рассказал, что его бригада "затрофеила" много российской техники во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

"Если говорить только о танках, то их действительно было много, но исправных было очень мало. Те, которые можно было просто запустить, или для этого требовалось всего несколько минут работы, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Те, которые нуждались в ремонте, но в конечном итоге работали, составляли, вероятно, еще процентов 30. А оставшиеся 50% были хламом, требующим большой работы", – сказал военнослужащий.

Кроме того, по его словам, усугубляют ситуацию с ремонтом трофейной техники погодные условия, так как холодная пора года влечет за собой больший износ техники.

Также, по словам бойца, негативно влияют постоянные перебои с электричеством – даже генератора недостаточно для питания всех инструментов, необходимых для ремонта оборудования. Он считает, что это тоже часть плана российского диктатора Владимира Путина.

Украинские военнослужащие и командование неоднократно шутили о "российском ленд-лизе", и о том, что РФ – наибольший поставщик вооружения для ВСУ. Силы обороны Украины регулярно "трофеят" технику оккупантов, особенно в ходе контрнаступательных операций. Точное количество такой техники неизвестно, но если речь идет о "сотнях", очевидно, что могут возникать трудности с ремонтом и запчастями. При этом многие образцы российской техники сейчас успешно работают против россиян на поле боя.

По данным Spiegel, переданные Германией самоходные гаубицы быстро "изнашиваются" из-за активной эксплуатации на поле боя, и украинские войска сталкиваются с проблемой нехватки запчастей. Причиной журналисты называют ошибки немецкого правительства при планировании заказа.

Как пишет NYT, в любой момент войны на поле боя не задействованы примерно треть из поставленных Украине 350 западных пушек. Причины – износ, ремонт, поражение врагом.

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Оксана Житнюк

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