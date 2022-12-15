ВСУ: В Херсонской области россияне проводят ротацию, чтобы подразделения не мародерили

На левом берегу Днепра во временно оккупированной части Херсонской области российские войска проводят ротацию, чтобы подразделения не занимались мародерством и грабежами. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин.

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По его словам, ситуация остается стабильной, линия фронта не претерпела изменений — противник продолжает обстреливать населенные пункты на правом берегу Днепра.

Он отметил, что наиболее горячей точкой остается Херсон, который россияне атакуют ежедневно, пытаясь посеять страх и панику.

"Несмотря на всех их действия мы готовы отбивать атаки. Россияне проводят ротацию, чтобы подразделения не сидели на месте и не мародерили, они осуществляют возможную подготовку, чтобы поддерживать определенные уровень боеспособности", — сказал Ерин.

Оккупанты создают эшелонированную оборону на левом берегу Днепра, однако украинская разведка держит все под контролем, подчеркнул спикер ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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