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ВСУ: В Херсонской области россияне проводят ротацию, чтобы подразделения не мародерили

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 11:12
ВСУ: В Херсонской области россияне проводят ротацию, чтобы подразделения не мародерили - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

На левом берегу Днепра во временно оккупированной части Херсонской области российские войска проводят ротацию, чтобы подразделения не занимались мародерством и грабежами. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин.

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По его словам, ситуация остается стабильной, линия фронта не претерпела изменений — противник продолжает обстреливать населенные пункты на правом берегу Днепра.

Он отметил, что наиболее горячей точкой остается Херсон, который россияне атакуют ежедневно, пытаясь посеять страх и панику.

"Несмотря на всех их действия мы готовы отбивать атаки. Россияне проводят ротацию, чтобы подразделения не сидели на месте и не мародерили, они осуществляют возможную подготовку, чтобы поддерживать определенные уровень боеспособности", — сказал Ерин.

Оккупанты создают эшелонированную оборону на левом берегу Днепра, однако украинская разведка держит все под контролем, подчеркнул спикер ВСУ. 

Читайте также: Армия России ударила из РСЗО по зданию Херсонской ОВА, есть разрушения – фото

Дмитро Гриниченко
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армия России война Херсонская область
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