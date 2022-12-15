ВСУ: В Херсонской области россияне проводят ротацию, чтобы подразделения не мародерили
На левом берегу Днепра во временно оккупированной части Херсонской области российские войска проводят ротацию, чтобы подразделения не занимались мародерством и грабежами. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин.
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По его словам, ситуация остается стабильной, линия фронта не претерпела изменений — противник продолжает обстреливать населенные пункты на правом берегу Днепра.
Он отметил, что наиболее горячей точкой остается Херсон, который россияне атакуют ежедневно, пытаясь посеять страх и панику.
"Несмотря на всех их действия мы готовы отбивать атаки. Россияне проводят ротацию, чтобы подразделения не сидели на месте и не мародерили, они осуществляют возможную подготовку, чтобы поддерживать определенные уровень боеспособности", — сказал Ерин.
Оккупанты создают эшелонированную оборону на левом берегу Днепра, однако украинская разведка держит все под контролем, подчеркнул спикер ВСУ.
- Россияне заминировали дачи в районе Алешек Херсонской области и депортировали граждан Украины с Большого Потемкинского острова возле Херсона.
- 14 декабря в Херсоне в результате российского обстрела жилых домов города погиб 8-летний ребенок.
- Группа украинских партизан в Херсоне следила за российскими оккупантами, передавая их координаты военным ВСУ. Это сыграло ключевую роль в точечных ударах по россиянам, что в конечном итоге вынудило их покинуть город.
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