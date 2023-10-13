ВСУ заявляют, что Украина стала выпускать больше снарядов в день, чем Россия — инфографика

Вооруженные Силы Украины впервые с начала большой войны стали выпускать больше артиллерийских снарядов в день, чем армия России. Об этом сообщили в командовании Сухопутных войск.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что такой результат зафиксирован впервые с начала полномасштабного вторжения.

В четвертом квартале 2023 года враг выпускал 7000 снарядов в день, когда Силы обороны — 9000.

Для сравнения: на протяжении 2022 года россияне выпускали от 63 000 до 20 000 снарядов в день, когда украинская артиллерия могла позволить себе только от 4000 до 7000 выстрелов.

Недавно начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов заявил, что в украинской артиллерии создали дальнобойный "огневой кулак", который не дает россиянам возможность вести эффективную контрбатарейную борьбу.

Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.

Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.

ВСУ о наступлении на Авдеевку: Больницы Донецка переполнены ранеными, россияне выдохнутся.

Читайте также: РФ сильно бьет по Авдеевке, невозможно спасти людей из-под завалов – военная администрация

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.