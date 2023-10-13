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ЗСУ заявляють, що Україна почала випускати більше снарядів на день, ніж Росія — інфографіка

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 18:22
ЗСУ заявляють, що Україна почала випускати більше снарядів на день, ніж Росія — інфографіка - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Збройні Сили України вперше від початку великої війни почали випускати більше артилерійських снарядів на день, ніж армія Росії. Про це повідомили у командуванні Сухопутних військ.

Військові заявляють, що такий результат зафіксовано вперше від початку повномасштабного вторгнення.

У четвертому кварталі 2023 року ворог випускав 7000 снарядів на день, коли Сили оборони – 9000.

Для порівняння: протягом 2022 року росіяни випускали від 63 000 до 20 000 снарядів на день, коли українська артилерія могла дозволити собі лише від 4000 до 7000 пострілів.

Нещодавно начальник Головного управління ракетних військ та артилерії Генерального штабу ЗСУ Сергій Баранов заявив, що в українській артилерії створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливість вести ефективну контрбатарейну боротьбу.

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Дмитро Гриниченко
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