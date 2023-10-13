ЗСУ заявляють, що Україна почала випускати більше снарядів на день, ніж Росія — інфографіка

Збройні Сили України вперше від початку великої війни почали випускати більше артилерійських снарядів на день, ніж армія Росії. Про це повідомили у командуванні Сухопутних військ.

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Військові заявляють, що такий результат зафіксовано вперше від початку повномасштабного вторгнення.

У четвертому кварталі 2023 року ворог випускав 7000 снарядів на день, коли Сили оборони – 9000.

Для порівняння: протягом 2022 року росіяни випускали від 63 000 до 20 000 снарядів на день, коли українська артилерія могла дозволити собі лише від 4000 до 7000 пострілів.

Нещодавно начальник Головного управління ракетних військ та артилерії Генерального штабу ЗСУ Сергій Баранов заявив, що в українській артилерії створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливість вести ефективну контрбатарейну боротьбу.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.

Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.

ЗСУ про наступ на Авдіївку: Лікарні Донецька переповнені пораненими, росіяни видихнуться.

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