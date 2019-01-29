Выборы-2019. ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост президента Украины члена политической партии Основа Сергея Таруту. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Таруту выдвинули в президенты на очередном съезде партии Основа.
Всего по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 23 кандидата.
Подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов заканчивается 4 февраля.
31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Непосредственно голосование пройдет 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00.