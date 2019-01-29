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29.01.2019, 17:50

Выборы-2019. ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата

Выборы-2019. ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Всего по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 23 кандидата

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост президента Украины члена политической партии Основа Сергея Таруту. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Таруту выдвинули в президенты на очередном съезде партии Основа.

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Всего по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 23 кандидата.

Подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов заканчивается 4 февраля.

31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Непосредственно голосование пройдет 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00.

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Теги: сергей тарута, выборы, президент, кандидат, цик
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