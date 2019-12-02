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Выдача Цемаха: Нидерланды обвинили Россию в нарушении конвенции

Выдача Цемаха: Нидерланды обвинили Россию в нарушении конвенции - Фото
Владимир Цемах (Фото: EPA)
02.12.2019, 15:15

Запрос на экстрадицию боевика был направлен России еще до того, как самолет с ним приземлился в Москве

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в нарушении Европейской конвенции по экстрадиции из-за отказа выполнить ее запросы на арест и экстрадицию подозреваемого по делу о гибели MH-17 Владимира Цемаха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении прокуратуры говорится о том, что запрос об экстрадиции Цемаха был направлен России в тот же день, когда произошел обмен пленными, в ходе которого Украина передала Цемаха России. Подтверждение того, что запрос получен российской стороной, пришло еще до того, как самолет с Цемахом приземлился в Москве.

Тем не менее, по утверждению Нидерландов, Россия затягивала выполнение запроса на арест Цемаха, запрашивая дополнительную информацию. 19 ноября в РФ заявили, что не могут его арестовать, поскольку неизвестно, где он находится. В то же время, по сообщениям СМИ, Цемах вернулся на временно оккупированные территории на востоке Украины.

Нидерланды подчеркивают, что у России не было оснований не выполнить запрос на экстрадицию, поскольку Цемах - гражданин Украины, и на него не распространяется запрет выдавать иностранным государствам граждан РФ.

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MH17 MH-17 владимир цемах
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