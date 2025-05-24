"Выходите на улицы, но меня там не будет". Пророссийский Симион обратился к сторонникам

Джордже Симион (Фото: Robert Ghement / EPA)

Пророссийский румынский политик Джордже Симион призвал людей выйти на улицы после проигранных им президентских выборов, однако заявил, что сам не будет участвовать в таких акциях, поскольку его могут арестовать. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.

"Я призываю вас выйти на мирные протесты. Обращаю ваше внимание на то, что и за господином Келином Джорджеску (пророссийский соратник Симиона – Ред.), и за мной пристально следят, и каждое наше слово вырывается из контекста. Боритесь за Румынию, потому что они [власти] действительно боятся нас. Делайте это мирно. Я буду это повторять каждый раз, потому что они хотят посадить нас в тюрьму", – утверждает Симион.

В то же время, политик отметил, что сам не пойдет на протесты, поскольку его якобы могут арестовать во время них.

"Да, это право румын выходить на улицы... Меня там не будет, потому что они [власти] используют это, чтобы меня арестовать, объявить нас вне закона, как они нам угрожали, и устроить кровопролитие". – утверждает пророссийский деятель.