"Выходите на улицы, но меня там не будет". Пророссийский Симион обратился к сторонникам
Пророссийский румынский политик Джордже Симион призвал людей выйти на улицы после проигранных им президентских выборов, однако заявил, что сам не будет участвовать в таких акциях, поскольку его могут арестовать. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.
"Я призываю вас выйти на мирные протесты. Обращаю ваше внимание на то, что и за господином Келином Джорджеску (пророссийский соратник Симиона – Ред.), и за мной пристально следят, и каждое наше слово вырывается из контекста. Боритесь за Румынию, потому что они [власти] действительно боятся нас. Делайте это мирно. Я буду это повторять каждый раз, потому что они хотят посадить нас в тюрьму", – утверждает Симион.
В то же время, политик отметил, что сам не пойдет на протесты, поскольку его якобы могут арестовать во время них.
"Да, это право румын выходить на улицы... Меня там не будет, потому что они [власти] используют это, чтобы меня арестовать, объявить нас вне закона, как они нам угрожали, и устроить кровопролитие". – утверждает пророссийский деятель.
- Следует отметить, что в марте, после того как соратнику Симиона Джорджеску запретили баллотироваться на выборах, в Бухаресте произошли столкновения между сторонниками политика и правоохранителями.
- Джорджеску подозревают в поддержке и присоединении к экстремистской организации, которая занималась антисемитской и антиправительственной пропагандой и организовывала насильственные действия.
- 22 мая Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство Симиона об отмене результатов голосования. Политик не согласился с таким решением и призвал своих сторонников "бороться".
- В тот же день Конституционный суд страны официально утвердил результат второго тура президентских выборов, в котором победил проевропейский мэр Бухареста Дан, также поддерживающий Украину.