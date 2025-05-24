"Виходьте на вулиці, але мене там не буде". Проросійський Сіміон звернувся до прихильників

Джордже Сіміон (Фото: Robert Ghement / EPA)

Проросійський румунський політик Джордже Сіміон закликав людей вийти на вулиці після програних ним президентських виборів, проте заявив, що сам не братиме участі в таких акціях, оскільки його можуть заарештувати. Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

"Я закликаю вас вийти на мирні протести. Звертаю вашу увагу на те, що і за Келіном Джорджеску (проросійський соратник Сіміона. – Ред.), і за мною пильно стежать, і кожне наше слово виривається з контексту. Боріться за Румунію, бо вони [влада] справді бояться нас. Робіть це мирно. Я буду це повторювати щоразу, бо вони хочуть посадити нас до в'язниці", – стверджує Сіміон.

Водночас політик зазначив, що сам не піде на протести, оскільки його нібито можуть заарештувати під час них.

"Так, це право румунів виходити на вулиці... Мене там не буде, бо вони [влада] використають це, щоб мене заарештувати, оголосити нас поза законом, як вони нам погрожували, і влаштувати кровопролиття", – стверджує проросійський діяч.