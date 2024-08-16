Взрывы в Киеве и сбитые дроны: чем атаковала РФ регионы 16 августа и что уничтожила ПВО

Воздушное сражение продолжалось в пределах Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

В ночь на 16 августа Россия ударила тремя ракетами и пятью дронами, среди которых два – неустановленного типа. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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По данным военных, противовоздушной обороне удалось сбить все вражеские дроны, среди которых:

→ три "шахеда";

→ два дрона неустановленного типа.

Кроме этого, Россия атаковала тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Воздушное сражение происходило в пределах Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.

В ночь на 16 августа Россия пыталась ударить по Киеву дронами: пока в столице без разрушений и пострадавших.

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В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – суммарно во время атак на Киев Силы ПВО сбили более 40 вражеских беспилотников.

В целом Силам ПВО удалось сбить 89 российских дронов – то есть все, которыми атаковали оккупанты.

В ночь на 5 августа Россия снова атаковала Украину "шахедами", все 24 из которых были сбиты силами ПВО.

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