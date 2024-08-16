Вибухи у Києві та збиті дрони: чим атакувала Росія регіони 16 серпня та що знищила ППО

Повітряний бій тривав у межах Полтавської, Житомирської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У ніч проти 16 серпня Росія вдарила трьома ракетами та п'ятьма дронами, серед яких два – невстановленого типу. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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За даними військових, протиповітряній обороні вдалося збити всі ворожі дрони, серед яких:

→ три "шахеда";

→ два дрони невстановленого типу.

Окрім цього, Росія атакувала трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Повітряний бій тривав у межах Полтавської, Житомирської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

У ніч проти 16 серпня Росія намагалася вдарити по Києву дронами: наразі в столиці без руйнувань та постраждалих.

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У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ Сили ППО збили понад 40 ворожих безпілотників.

Загалом Силам ППО вдалося збити 89 російських дронів – тобто всі, якими атакували окупанти.

У ніч проти 5 серпня Росія знову атакувала Україну "шахедами", усі 24 з яких були збиті силами ППО.

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