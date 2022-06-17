Welt опубликовал колонку о якобы давлении Макрона, Шольца и Драги. У Зеленского отрицают

Журналист немецкого Welt Кристоф Шильц опубликовал колонку, в которой утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Марио Драги якобы призывают президента Владимира Зеленского пойти на уступки Москве. Спикер президента Сергей Никифоров опроверг это утверждение в комментарии LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шильц в своей колонке утверждает, что Драги, Макрон и Шольц – "представители реальной политики", которые выступают "за прагматичное и быстрое" решение конфликта, в частности из-за экономических проблем. Он утверждает, что "за кулисами три европейских лидера призывают Украину пойти на уступки Москве".

"Они хотят мирного решения, которое было бы максимально рентабельным, и они не понимают, в чем на самом деле заключается этот конфликт", – пишет он.

По мнению Шильца, трио европейских лидеров также в скором времени могут поддержать США.

Никифоров утверждения о призывах Шольца, Макрона и Драги к уступкам России опроверг.

"Напротив, вчера на встрече говорилось, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией. К тому же, наши партнеры выразили заинтересованность в том, чтобы Украина находилась в наиболее выгодной переговорной позиции. Именно поэтому они и дальше будут оказывать нам оборонную, экономическую и политическую поддержку", – сказал спикер Зеленского.

СПРАВКА. Колонка Шильца появилась сегодня рано утром, после чего ее начали активно распространять российские пропагандистские СМИ. Это не первая публикация Шильца, которую затем публикуют россияне. Например, в 2018 году роспропаганда тиражировала его мнение, что "учения НАТО в Норвегии – ненужное баловство". А в 2022-м – что стратегия Запада по изоляции Путина "неэффективна".

Читайте также: Штурмовые самолеты и танки Украине решено не поставлять, Зеленский в курсе – Макрон

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.