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Welt опубликовал колонку о якобы давлении Макрона, Шольца и Драги. У Зеленского отрицают

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 12:16
Welt опубликовал колонку о якобы давлении Макрона, Шольца и Драги. У Зеленского отрицают - Фото
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Журналист немецкого Welt Кристоф Шильц опубликовал колонку, в которой утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Марио Драги якобы призывают президента Владимира Зеленского пойти на уступки Москве. Спикер президента Сергей Никифоров опроверг это утверждение в комментарии LIGA.net.

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Шильц в своей колонке утверждает, что Драги, Макрон и Шольц – "представители реальной политики", которые выступают "за прагматичное и быстрое" решение конфликта, в частности из-за экономических проблем. Он утверждает, что "за кулисами три европейских лидера призывают Украину пойти на уступки Москве".

"Они хотят мирного решения, которое было бы максимально рентабельным, и они не понимают, в чем на самом деле заключается этот конфликт", – пишет он.

По мнению Шильца, трио европейских лидеров также в скором времени могут поддержать США.

Никифоров утверждения о призывах Шольца, Макрона и Драги к уступкам России опроверг.

"Напротив, вчера на встрече говорилось, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией. К тому же, наши партнеры выразили заинтересованность в том, чтобы Украина находилась в наиболее выгодной переговорной позиции. Именно поэтому они и дальше будут оказывать нам оборонную, экономическую и политическую поддержку", – сказал спикер Зеленского.

СПРАВКА. Колонка Шильца появилась сегодня рано утром, после чего ее начали активно распространять российские пропагандистские СМИ. Это не первая публикация Шильца, которую затем публикуют россияне. Например, в 2018 году роспропаганда тиражировала его мнение, что "учения НАТО в Норвегии – ненужное баловство". А в 2022-м – что стратегия Запада по изоляции Путина "неэффективна".

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Марк Сировой
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Сергей Никифоров Владимир Зеленский переговоры эмманюэль макрон уступки Марио Драги олаф шольц
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