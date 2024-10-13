WP: Нелегальные терминалы Starlink помогают россиянам продвигаться на фронте
Нелегальные терминалы Starlink американской компании SpaceX помогли России продвинуться на поле боя в Украине, в частности захватить город Угледар в Донецкой области. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных украинских военных.
В материале говорится, что ранее украинская армия имела главное преимущество над россиянами, численно превосходящими и лучше вооруженными – доступ к интернету через терминалы Starlink, однако его используют и оккупанты.
Нелегальные терминалы Starlink позволяют россиянам использовать спутниковый интернет для улучшения координации во время штурмов, совершать больше вылетов беспилотников и более точно использовать артиллерию.
Терминалы Starlink, которые дают командирам возможность видеть поле боя в реальном времени с помощью беспилотников и обеспечивают безопасную связь между военными, подпадают под запрет поставок американской электроники в Москву.
Однако, по словам украинских военных, существует черный рынок поставок терминалов Starlink россиянам на фронте, и их распространение стало важным фактором недавних побед России во время наступления.
Шесть украинских солдат и офицеров из разных подразделений в Донецкой области подтвердили WP, что Россия устранила технологический пробел, сделав свои силы более сплоченными и повысив количество и точность атак.
"Они нас просто одолели", – сказал офицер 72 механизированной бригады, которая с 2022 года обороняла район Угледара и недавно была вынуждена отойти. Он описал использование Россией Starlink как один из важных факторов, ускоривших падение Угледара.
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- Владелец SpaceX Маск категорически отрицает новости о том, что компания продает РФ терминалы Starlink.
- 7 марта издание WP сообщало, что в США проверяют SpaceX из-за применения Starlink российскими оккупантами.
- 1 апреля Федоров заявил, что в ближайшее время россияне будут "максимально ограничены" в использовании Starlink.