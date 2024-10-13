WP: Нелегальные терминалы Starlink помогают россиянам продвигаться на фронте

Россия устранила технологический пробел, сделав свои силы более сплоченными, пишет WP со ссылкой на украинских военных

Starlink (Иллюстративное фото: сайт производителя)

Нелегальные терминалы Starlink американской компании SpaceX помогли России продвинуться на поле боя в Украине, в частности захватить город Угледар в Донецкой области. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных украинских военных.

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В материале говорится, что ранее украинская армия имела главное преимущество над россиянами, численно превосходящими и лучше вооруженными – доступ к интернету через терминалы Starlink, однако его используют и оккупанты.

Нелегальные терминалы Starlink позволяют россиянам использовать спутниковый интернет для улучшения координации во время штурмов, совершать больше вылетов беспилотников и более точно использовать артиллерию.

Терминалы Starlink, которые дают командирам возможность видеть поле боя в реальном времени с помощью беспилотников и обеспечивают безопасную связь между военными, подпадают под запрет поставок американской электроники в Москву.

Однако, по словам украинских военных, существует черный рынок поставок терминалов Starlink россиянам на фронте, и их распространение стало важным фактором недавних побед России во время наступления.

Шесть украинских солдат и офицеров из разных подразделений в Донецкой области подтвердили WP, что Россия устранила технологический пробел, сделав свои силы более сплоченными и повысив количество и точность атак.

"Они нас просто одолели", – сказал офицер 72 механизированной бригады, которая с 2022 года обороняла район Угледара и недавно была вынуждена отойти. Он описал использование Россией Starlink как один из важных факторов, ускоривших падение Угледара.

11 февраля ГУР опубликовал перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink.

Владелец SpaceX Маск категорически отрицает новости о том, что компания продает РФ терминалы Starlink.

7 марта издание WP сообщало, что в США проверяют SpaceX из-за применения Starlink российскими оккупантами.

1 апреля Федоров заявил, что в ближайшее время россияне будут "максимально ограничены" в использовании Starlink.